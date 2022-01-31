Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)

Эксперты Gradus Research провели опрос, чтобы выяснить самые популярные инструменты для инвестиций среди украинцев. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает детали исследования.

Как выяснилось, инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан.

Куда вкладывают средства:

33% опрошенных покупают валюту;

еще 12% занимаются реальными инвестициями, то есть вкладывают средства в реальный капитал;

11% респондентов рассказали, что инвестируют в драгоценные металлы;

криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных;

и только 6% выбирают для инвестиций ценные бумаги.

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Кстати, эксперты отмечают, что в январе уровень субъективного стресса вырос по сравнению с декабрем. И первоочередной причиной своего стресса опрашиваемые называют именно финансовые сложности (48% в январе 2022 и 44% в декабре 2021).

Что думают о крипте? Исследование показало, что некоторые горожане в определенной степени осведомлены о криптовалюте и блокчейн-инструментах, а 5% даже их используют. Ровным счетом ничего не слышали и не знают о крипте лишь 8% респондентов.

Наиболее распространенные активности с криптой среди пользователей:

открывали криптовалютный кошелек – 77%;

покупали/обменивали криптовалюты на криптобирже – 67%;

занимались майнингом – 54%;

оплачивали покупки криптовалютами – 32%;

работали с блокчейн (кроме криптовалют) – 23%;

участвовали в ICO – 19%.

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