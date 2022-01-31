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Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)

Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)

Эксперты Gradus Research провели опрос, чтобы выяснить самые популярные инструменты для инвестиций среди украинцев. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает детали исследования.

Как выяснилось, инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан.

Куда вкладывают средства:

  • 33% опрошенных покупают валюту;
  • еще 12% занимаются реальными инвестициями, то есть вкладывают средства в реальный капитал;
  • 11% респондентов рассказали, что инвестируют в драгоценные металлы;
  • криптовалюту как инвестиции используют 9% опрошенных;
  • и только 6% выбирают для инвестиций ценные бумаги.

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Кстати, эксперты отмечают, что в январе уровень субъективного стресса вырос по сравнению с декабрем. И первоочередной причиной своего стресса опрашиваемые называют именно финансовые сложности (48% в январе 2022 и 44% в декабре 2021).

Что думают о крипте? Исследование показало, что некоторые горожане в определенной степени осведомлены о криптовалюте и блокчейн-инструментах, а 5% даже их используют. Ровным счетом ничего не слышали и не знают о крипте лишь 8% респондентов.

Наиболее распространенные активности с криптой среди пользователей:

  • открывали криптовалютный кошелек – 77%;
  • покупали/обменивали криптовалюты на криптобирже – 67%;
  • занимались майнингом – 54%;
  • оплачивали покупки криптовалютами – 32%;
  • работали с блокчейн (кроме криптовалют) – 23%;
  • участвовали в ICO – 19%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Finance.UA
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