Куда вкладывают деньги украинцы (исследование)

Эксперты Gradus Research провели опрос, чтобы выяснить самые популярные инструменты для инвестиций среди украинцев. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает детали исследования.
Как выяснилось, инвестиции в валюту – наиболее распространенный способ вложений среди украинских горожан.
Куда вкладывают средства:
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Кстати, эксперты отмечают, что в январе уровень субъективного стресса вырос по сравнению с декабрем. И первоочередной причиной своего стресса опрашиваемые называют именно финансовые сложности (48% в январе 2022 и 44% в декабре 2021).
Что думают о крипте? Исследование показало, что некоторые горожане в определенной степени осведомлены о криптовалюте и блокчейн-инструментах, а 5% даже их используют. Ровным счетом ничего не слышали и не знают о крипте лишь 8% респондентов.
Наиболее распространенные активности с криптой среди пользователей:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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