День финансов: учетная ставка, правила регистрации авто, новый тариф в платежках

В четверг, 20 января НБУ и правительство принимали такие решения:

Решение по учетной ставке. Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых. НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%.

Также регулятор обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах.

А глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин сообщил, что происходит с украинскими ценными бумагами.

Финансовая помощь от государства: Финансовую помощь от государства в Украине могут получить очень многие категории населения, и это не только социально уязвимые слои, но и предприниматели, и даже фермеры. Мы разбирались в новом материале, кто и на что может рассчитывать и что для этого нужно сделать:

Финансовая помощь от государства: кто и на что может рассчитывать 🤑

Зарплаты топ-менеджмента госбанков. Национальный банк Украины обнародовал суммы заработных плат в государственных банках в декабре 2021 года.

Также стала известна зарплата премьер-министра за декабрь.

Портал grc.ua сообщил, в каких сферах труда самая высокая и самая низкая конкуренция среди кандидатов.

В новом видео наш эксперт Алексей Козырев расскажет об инфляции в Украине, о том, что будет с ценами и зарплатами в 2022 году:

В платежках за газ появился новый тариф. Поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель. Кроме основного платежа за газ потребителям придется еще и оплачивать абонентскую плату за отопление. Ранее эта норма действовала только в Киеве, но в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, например Тернополя.

Новые услуги в «Дія». Минцифры финализирует тестирование смены места регистрации в приложении и на портале «Дія». Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он также рассказал о важной услуге для безопасности украинцев, которая появилась в начале года в приложении.

«Красная» зона возвращается. Как отметил глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, в Украину возвращается «красная» зона карантина. Под угрозой введения локдауна – Ивано-Франковская область.

В Украине изменили правила регистрации авто. 19 января Кабмин одобрил постановление о совершенствовании порядка перерегистрации авто, сведения о собственниках которых содержатся в Едином реестре должников.

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