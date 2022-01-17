В Минцифры рассказали о новых услугах в «Дія»

Сегодня Минцифры финализирует тестирование смены места регистрации в приложении и на портале «Дія». Это очень популярная услуга среди украинцев, сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы пытались побороть этого монстра почти два года. Наконец-то скоро можно будет изменить место регистрации и через приложение, и через портал в несколько кликов», — отметил руководитель ведомства.

Среди прочего он также рассказал о важной услуге для безопасности украинцев, которая появилась в начале года в приложении, — уведомление об изменении и проверке кредитной истории.

Функция работает по умолчанию для каждого пользователя, обновлять приложение не нужно. По словам чиновника, только за первую неделю работы 410 тысяч украинцев получили около 800 тысяч таких уведомлений в «Дія». Такие цифры подтверждают «чрезвычайную актуальность» запуска функции.

«Таким образом, если мошенники сломали вашу SIM-карту или украли телефон, и вы увидите уведомления в „Дія“ о проверке вашей кредитной истории, то сможете связаться с банками и заблокировать эту транзакцию», — пояснил Федоров.

Министр напомнил и об упрощенной генерации «Дія.Підпис», и уведомлениях о кредитах и судах, которые уже доступны для всех украинцев.

Также он подчеркнул, что в следующем месяце на Diia Summit Минцифры представит десятки новых удобных онлайн-услуг, как на портале, так и в приложении.

Кроме того, глава Минцифры отметил, что данные украинцев — в безопасности, а недавняя кибератака на госсайты не нанесла никакого ущерба.

«„Дія“ не сохраняет персональные данные. Специально построена такая инфраструктура, чтобы информация отображалась только из соответствующих реестров. Это очень сложно атаковать, ведь каждый из реестров надежно защищается», — резюмировал он.