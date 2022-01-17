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В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведения

В Украине изменили правила регистрации авто: кого коснутся нововведения

19 января Кабинет Министров Украины одобрил постановление о совершенствовании порядка перерегистрации автомобилей, сведения о собственниках которых содержатся в Едином реестре должников. Finance.ua как портал, который следит за законодательными нововведениями, рассказывает, кого это будет касаться.

Что это даст? Как говорится в сообщении Правительства, постановление приводит в соответствие с действующим законодательством порядок перерегистрации транспортного средства, которое было передано в залог отдельному кредитору, в случае обращения в сервисный центр МВД. Сегодня сервисные центры МВД отказывают в регистрации таких транспортных средств, что противоречит Закону Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений».

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Кроме того, требует приведения Порядка в соответствие с Законом № 1701-IX «О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве», который определяет, что реализация арестованного имущества осуществляется путем проведения электронных аукционов или по фиксированной цене.

Что предлагают? Минюст предлагает усовершенствовать этот порядок, расширив перечень исключений проведения перерегистрации такого транспортного средства в случае обращения в сервисный центр МВД, а именно дополнить основаниями относительно бесплатного получения транспортного средства и приобретение транспортного средства в порядке, определенном статьей 30 Закона Украины «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений.

«Отныне покупатели предмета обременения смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником предмета обеспечительного обременения», – отметила заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Валерия Коломиец.

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По материалам Finance.UA
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