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В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатим

В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатим

Согласно действующему законодательству, поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель. Об этом пишет napensii.ua.

Кроме основного платежа за газ потребителям придется еще и оплачивать абонентскую плату за отопление.

Об этом говорится в законах «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете коммунальных услуг».

Ранее эта норма действовала только в Киеве, но в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, например Тернополя.

Куда пойдут деньги. Такую ситуацию с тарифами в Тернопольском горсовете объясняют просто: деньги, вырученные за абонплату, пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.

Аналогичная ситуация с абонентской платой введена и в Одессе. Двойные платежки одесситы начали получать еще в декабре 2021 года.

Сумма абонплаты в платежке рассчитывается по формуле, которую ввел Кабмин:

  • 2*ПМ*2,58*0,15*К, где: ПМ – это прожиточный минимум;
  • 2,58 – это среднее количество человек в семье;
  • 0,15 – средняя доля расходов на коммунальные услуги от общего дохода;
  • К – коэффициент, для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009.

Это означает, что вместе с увеличением прожиточного минимума будет повышаться и предельный размер абонентской платы.

Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали, что в Украине узаконили третью платежку за газ. Коммунальщики могут взимать с украинцев, которые живут в многоквартирных домах, плату за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Соответствующий законопроект уже принят и подписан. Об этом заявил руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Андрей Никончук. По его словам, третья платежка за газ будет появляться тогда, когда в этом возникнет необходимость, например случится аварийная ситуация, которую нужно будет устранить. И это может произойти в любой момент.
По материалам Finance.UA
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