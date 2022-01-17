В платежках за газ появился новый тариф: за что доплатим

Согласно действующему законодательству, поставщики могут добавить некоторым украинцам еще один показатель. Об этом пишет napensii.ua.
Кроме основного платежа за газ потребителям придется еще и оплачивать абонентскую плату за отопление.
Об этом говорится в законах «О жилищно-коммунальных услугах» и «О коммерческом учете коммунальных услуг».
Ранее эта норма действовала только в Киеве, но в январе обновленные платежки начали получать и жители других городов, например Тернополя.
Куда пойдут деньги. Такую ситуацию с тарифами в Тернопольском горсовете объясняют просто: деньги, вырученные за абонплату, пойдут на обслуживание счетчиков и теплосетей.
Аналогичная ситуация с абонентской платой введена и в Одессе. Двойные платежки одесситы начали получать еще в декабре 2021 года.
Сумма абонплаты в платежке рассчитывается по формуле, которую ввел Кабмин:
Это означает, что вместе с увеличением прожиточного минимума будет повышаться и предельный размер абонентской платы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Лондоне хотят ввести плату за пользование личными автомобилямиВчера, 23:03 - 1204 11
Суд отпустил Порошенко под личное обязательствоВчера, 14:31 - 1767 9
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2130 7
В Украине растет потребление электричества, газа — падает10 ч. назад - 595 6
Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривенВчера, 16:02 - 1295 5
Имущественное состояние: отчитываться будем по новой формеВчера, 17:04 - 3651
Межбанк: решения Нацбанка могут обвалить курс3 ч. назад - 2167
Из-за «Северного потока» один из тарифов в платежках украинцев вырастет в 10 раз - прогнозВчера, 21:31 - 2130 7
Суд отпустил Порошенко под личное обязательствоВчера, 14:31 - 1767 9
Кабмин разрешил потратить «ковидную тысячу» на лекарства: кто сможет воспользоватьсяВчера, 14:30 - 1652
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахараВчера, 10:19 - 214
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 317
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 492 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1657 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 959 1