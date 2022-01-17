0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 539 0

НБУ повысил учетную ставку

НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%, – говорится в сообщении НБУ.

В конце года инфляция снижалась благодаря рекордным урожаям и коррекции отдельных мировых цен на продовольствие, эффектам от укрепления гривны в предыдущие месяцы, исчерпанию низкой базы сравнения и усилению монетарной политики. Сдерживали инфляцию также административные решения по фиксации тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов. В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее.

Учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет. Кроме того, для усиления процентного канала монетарной трансмиссии путем управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе Национальный банк повысит в феврале на 2 п. п. норматив обязательных резервов по текущим счетам в гривне, а также по средствам в иностранной валюте. Это позволит стимулировать более срочные привлечения при одновременном сохранении роли обязательных резервов в дедолларизации. Также в марте будет рассмотрен вопрос о введении других мер по регулированию структурного профицита ликвидности банковской системы.

Активы. Нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии отражается в падении стоимости украинских активов и девальвационном давлении. Длительное сохранение геополитического напряжения может крайне негативно сказаться на ожиданиях населения, бизнеса и инвесторов. Также оно будет значительным препятствием для инвестиций в экономику и усложнять привлечение внешнего финансирования. В случае обострения геополитических рисков НБУ будет готов к ужесточению монетарной политики.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.