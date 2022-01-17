НБУ повысил учетную ставку

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%, – говорится в сообщении НБУ.

В конце года инфляция снижалась благодаря рекордным урожаям и коррекции отдельных мировых цен на продовольствие, эффектам от укрепления гривны в предыдущие месяцы, исчерпанию низкой базы сравнения и усилению монетарной политики. Сдерживали инфляцию также административные решения по фиксации тарифов на некоторые жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов. В частности, мировые цены на энергоносители будут оставаться выше, чем ожидалось ранее.

Учетная ставка будет находиться на уровне не ниже нейтрального в течение этого и последующих лет. Кроме того, для усиления процентного канала монетарной трансмиссии путем управления структурным профицитом ликвидности в банковской системе Национальный банк повысит в феврале на 2 п. п. норматив обязательных резервов по текущим счетам в гривне, а также по средствам в иностранной валюте. Это позволит стимулировать более срочные привлечения при одновременном сохранении роли обязательных резервов в дедолларизации. Также в марте будет рассмотрен вопрос о введении других мер по регулированию структурного профицита ликвидности банковской системы.

Активы. Нагнетание информационного фона вокруг потенциальной военной агрессии отражается в падении стоимости украинских активов и девальвационном давлении. Длительное сохранение геополитического напряжения может крайне негативно сказаться на ожиданиях населения, бизнеса и инвесторов. Также оно будет значительным препятствием для инвестиций в экономику и усложнять привлечение внешнего финансирования. В случае обострения геополитических рисков НБУ будет готов к ужесточению монетарной политики.