«Красная» зона возвращается: область — кандидат на локдаун

В Украину возвращается «красная» зона карантина. Под угрозой введения локдауна Ивано-Франковская область.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В частности, он объяснил, что в области — критический уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС „красного“ уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», — сообщил Ляшко.

Ограничения «красной» зоны. Как напомнил глава Минздрава, «красный» уровень эпидемической опасности — это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

торгово-развлекательных центров,

гостиниц,

кинотеатров и других учреждений культуры,

спортзалов,

субъектов, проводящих торговое и бытовое обслуживание, в том числе рынков,