0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 518 0

«Красная» зона возвращается: область — кандидат на локдаун

«Красная» зона возвращается: область — кандидат на локдаун

В Украину возвращается «красная» зона карантина. Под угрозой введения локдауна Ивано-Франковская область.

Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

В частности, он объяснил, что в области — критический уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС „красного“ уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», — сообщил Ляшко.

Ограничения «красной» зоны. Как напомнил глава Минздрава, «красный» уровень эпидемической опасности — это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

  • торгово-развлекательных центров,
    гостиниц,
  • кинотеатров и других учреждений культуры,
    спортзалов,
  • субъектов, проводящих торговое и бытовое обслуживание, в том числе рынков,
  • плановых мероприятий по госпитализации.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.