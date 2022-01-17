«Красная» зона возвращается: область — кандидат на локдаун

В Украину возвращается «красная» зона карантина. Под угрозой введения локдауна Ивано-Франковская область.
Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
В частности, он объяснил, что в области — критический уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.
«Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС „красного“ уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине», — сообщил Ляшко.
Ограничения «красной» зоны. Как напомнил глава Минздрава, «красный» уровень эпидемической опасности — это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.
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