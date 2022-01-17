Finance.ua возобновил продажи автогражданки онлайн

Портал Finance.ua возобновляет онлайн-продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).
Напомним, в результате глобальной кибератаки в ночь с 13 на 14 января в Украине не было технической возможности выписывать полисы автогражданки онлайн.
Сейчас на Finance.ua продажа онлайн возобновлена, и для всех, кто очень ждал электронные полисы, мы дарим дополнительную скидку 5% по промокоду ОНЛАЙН. Акция действует до 23 января 2022 года. 🎁
Ранее мы сообщали, что 14 января произошла глобальная атака хакеров на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Минэнерго, а также сайт «Дія». В общей сложности пострадали около 70 сайтов. Среди сайтов, подвергшихся атаке хакеров, и сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
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