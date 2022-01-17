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Finance.ua возобновил продажи автогражданки онлайн

Finance.ua возобновил продажи автогражданки онлайн

Портал Finance.ua возобновляет онлайн-продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Напомним, в результате глобальной кибератаки в ночь с 13 на 14 января в Украине не было технической возможности выписывать полисы автогражданки онлайн.

Сейчас на Finance.ua продажа онлайн возобновлена, и для всех, кто очень ждал электронные полисы, мы дарим дополнительную скидку 5% по промокоду ОНЛАЙН. Акция действует до 23 января 2022 года. 🎁

Оформить полис ОСАГО онлайн на Finance.ua

Ранее мы сообщали, что 14 января произошла глобальная атака хакеров на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИД, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Кабинета Министров, Минэнерго, а также сайт «Дія». В общей сложности пострадали около 70 сайтов. Среди сайтов, подвергшихся атаке хакеров, и сайт Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

По материалам Finance.UA
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