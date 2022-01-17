Какие зарплаты получил топ-менеджмент госбанков в декабре 2021

Национальный банк Украины обнародовал суммы заработных плат в государственных банках в декабре 2021 года.

Зарплаты руководителей банков. Самую большую сумму получил председатель правления Укргазбанка, ставленник нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко, Андрей Кравец — 16,6 млн грн. Его заместитель Александр Дубровин получил 12,1 млн грн, а остальные члены правления — по 8 млн грн. Это самая большая зарплата среди всех руководителей госпредприятий.

Председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош получил 1,8 млн грн зарплаты, а члены правления банка — 1,6-1,2 млн грн.

В Ощадбанке Сергей Наумов заработал 1,2 млн грн, а члены правления получили от 621 до 461 тыс. грн.

Наконец, и.о. председателя правления Укрэксимбанка Сергей Ермаков получил 971 тыс. грн, а члены правления банка – от 746 тыс. до 630 тыс. грн.

Напомним, с 5 ноября 2021 года государственные банки начали публиковать отчетность, которая показывает уровень заработных плат наблюдательных советов и членов правления.

Справка Finance.ua:

председатель Национального банка Кирилл Шевченко задекларировал 367,3 тыс. гривен зарплаты за декабрь;

по данным Фонда гарантирования, больше всего вкладов украинцы держат в государственном «ПриватБанке» — 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков – 23 млн 124 тысячи;