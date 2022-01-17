Соискателей 20 – вакансия одна: в каких отраслях самая высокая конкуренция

Начало года отметилось довольно оживленным движением на украинском рынке труда. В январе 2022 года уровень конкуренции составляет в среднем 3 человека на одно рабочее место. Finance.ua узнал у grc.ua, в каких сферах труда самая высокая и самая низкая конкуренция среди кандидатов.

Профсферы с наибольшей конкуренцией. Представители топ-менеджмента традиционно сталкиваются с наивысшей конкуренцией в конкурсе на должность. В начале года конкуренция среди директоров составляла 20 человек на 1 рабочее место. Это не удивительно, ведь занимая руководящую должность, соискатели получают не только ощутимую компенсацию за свою работу, но и высокий социальный статус. В январе средняя предлагаемая заработная плата для топ-менеджмента составляла 41 тыс. грн.

Вторую позицию в топ-10 профсфер с самым высоким уровнем конкуренции заняла Государственная служба и некоммерческие организации – 9 человек на рабочее место.

Третье место по уровню конкуренции занимает сфера безопасности – 7 человек на одно место.

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Преодолеть конкурс в 6 человек на вакансию нужно юристам и работникам из сферы страхования. Среди студентов конкуренция составляет 4 человека на одно рабочее место, такой показатель и среди работников из административного сектора. Десятку лидеров с наибольшей конкуренцией замыкают такие профсферы: маркетинг, искусство, развлечения, масс-медиа и добыча сырья. Здесь на одно рабочее место претендуют по 3 человека.

Сферами с наименьшей конкуренцией по состоянию на начало года стали транспорт и логистика, рабочий персонал, консультирование и медицина и фармацевтика, где уровень конкуренции менее одного человека на рабочее место.

Где наибольшая конкуренция среди регионов Украины:

самая большая конкуренция среди регионов в январе 2022 года была в Луганской и Донецкой областях, 10 и 9 человек на одно рабочее место;

в Харьковской области конкурс по 4 человека на одно рабочее место;

в Полтавской и Запорожской областях уровень конкуренции составляет 3 человека на одно место*

в Киеве конкуренция 2,5 человека на одно рабочее место.

Как отметили аналитики, наименьшая конкуренция зафиксирована в Тернопольской и Закарпатской областях.

Справка Finance.ua:

наибольшее количество вакансий в 2021 году открывалось для специалистов в сферах продажи, ИТ, банковской сферы, специалистов по маркетингу, рекламе и PR, а также в транспортной отрасли и логистике;

столица продолжает удерживать традиционное лидерство как по размеру средней заработной платы, так и по количеству открытых вакансий. 23% всех актуальных вакансий, размещенных на кадровом портале, это предложения работы в Киеве. В течение года средняя зарплата в открытых вакансиях в Киеве колебалась от 29 405 грн до самого высокого показателя в 40 342 грн.;

аналитики утверждают, что зарплата в Киевской области вдвое меньше, чем в Киеве. Сколько предлагают работодатели и какие специалисты наиболее востребованы – читайте здесь.”:https://news.finance.ua/ua/news/-/507108/zarplata-v-kyyivskij-oblasti-vdvichi-mensha-nizh-u-kyyevi-skilky-proponuyut-robotodavtsi

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