Соискателей 20 – вакансия одна: в каких отраслях самая высокая конкуренция

Начало года отметилось довольно оживленным движением на украинском рынке труда. В январе 2022 года уровень конкуренции составляет в среднем 3 человека на одно рабочее место. Finance.ua узнал у grc.ua, в каких сферах труда самая высокая и самая низкая конкуренция среди кандидатов.
Профсферы с наибольшей конкуренцией. Представители топ-менеджмента традиционно сталкиваются с наивысшей конкуренцией в конкурсе на должность. В начале года конкуренция среди директоров составляла 20 человек на 1 рабочее место. Это не удивительно, ведь занимая руководящую должность, соискатели получают не только ощутимую компенсацию за свою работу, но и высокий социальный статус. В январе средняя предлагаемая заработная плата для топ-менеджмента составляла 41 тыс. грн.
Вторую позицию в топ-10 профсфер с самым высоким уровнем конкуренции заняла Государственная служба и некоммерческие организации – 9 человек на рабочее место.
Третье место по уровню конкуренции занимает сфера безопасности – 7 человек на одно место.
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Преодолеть конкурс в 6 человек на вакансию нужно юристам и работникам из сферы страхования. Среди студентов конкуренция составляет 4 человека на одно рабочее место, такой показатель и среди работников из административного сектора. Десятку лидеров с наибольшей конкуренцией замыкают такие профсферы: маркетинг, искусство, развлечения, масс-медиа и добыча сырья. Здесь на одно рабочее место претендуют по 3 человека.
Сферами с наименьшей конкуренцией по состоянию на начало года стали транспорт и логистика, рабочий персонал, консультирование и медицина и фармацевтика, где уровень конкуренции менее одного человека на рабочее место.
Где наибольшая конкуренция среди регионов Украины:
Как отметили аналитики, наименьшая конкуренция зафиксирована в Тернопольской и Закарпатской областях.
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