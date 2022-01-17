Нацбанк обязал небанки публиковать на сайтах правдивую информацию о кредитах

На всех собственных вебсайтах небанковских финансовых учреждений, занимающихся кредитованием населения, должна быть полная и прозрачная информация для потребителя.

Об этом НБУ написал в Телеграмм. Finance.ua узнал подробности.

«К сожалению, известна практика, когда стоимость кредита скрывали за привлекательными, но обманчивыми цифрами. При этом последствия нарушения кредитных договоров и штрафы за это вообще не указывались на сайтах некоторых финансовых компаний», — говорится в сообщении.

Национальный банк утвердил требования по информационному обеспечению финансовыми учреждениями потребителей о предоставлении услуг потребительского кредитования, которые вступили в действие в начале 2022 года.

Эти требования касаются, в частности, и всех собственных вебсайтов таких учреждений, на которых должна быть указана следующая информация:

существенные характеристики потребительского кредита (его общая стоимость, реальная процентная ставка и т. д. );

); публичная информация (оферта);

гиперссылки на сведения о свидетельстве, лицензиях и разрешениях, предоставленных финучреждению;

гиперссылки на Госреестр финансовых учреждений на официальном сайте Национального банка Украины;

сведения о видах финансовых услуг, предоставляемых потребителю, процедуре защиты персональных данных, порядке действий в случае невыполнения потребителем обязанностей по уплате кредита, порядке рассмотрения обращений потребителей и т. п. ;

предупреждение о том, что подписание потребителем публичного предложения (оферты) предусматривает дачу им согласия на указанные условия предоставления потребительского кредита.

Как указано в сообщении, это обобщенный перечень информации, который должен содержаться на собственных вебсайтах небанковских финансовых учреждений.

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