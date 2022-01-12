День финансов: повышение зарплат медикам, сроки действия Covid-сертификатов, «ковидная тысяча» на лекарства

В среду, 19 января, Кабмин принял решение о зарплатах медиков и сроках действия Covid-сертификатов:

Повышение зарплат медикам. Кабмин установил базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. Зарплата не менее 20 тыс. гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием.

Новые сроки действия Covid-сертификатов. Кабмин поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предположил, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев. Как отметил министр Ляшко, теперь любой, кто вакцинировался бустером, третьей дозой, — (для них) сразу срок сертификата, генерируемого в „Дія“, будет продлен и будет иметь срок действия до 270 дней, 9 месяцев.

«Ковидная тысяча» на лекарства. Также Кабмин расширил действие программы «єПідтримка» — украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить «ковидную тысячу» на приобретение лекарств.

ОСАГО на портале «Дія». Полисы обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) после глобальной кибератаки 14 января уже отображаются на портале «Дія» с 18 января.

Также в Министерстве цифровой трансформации Украины рассказали, станет ли «Дія» платной из-за BankID.

Налоговая реформа-2022: что изменится для бизнеса и граждан. Как сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, среди ключевых элементов реформы уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда до 25% совокупно (отмена ЕСВ с 1 января 2023 года), установление базовой ставки НДФЛ с 2023 года на уровне 30%, с последующим уменьшением ее до 25% в течение нескольких лет, отмена военного сбора с 2023 года.

При этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП .

Также с 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Укрпочта покупает «Альпари банк». Укрпочта просит Антимонопольный комитет предоставить предварительные выводы о необходимости получения разрешения на концентрацию в виде приобретения акций «Альпари банк», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества.