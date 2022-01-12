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Станет ли «Дія» платной из-за BankID — разъяснение Минцифры

Станет ли «Дія» платной из-за BankID — разъяснение Минцифры

Информация, распространяемая в интернет-изданиях относительно платного входа в «Дія», не соответствует действительности. Тарифы за BankID не касаются физических лиц.

Об этом рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

«Это ложная информация», — отметили Минцифры.

В министерстве напомнили, что НБУ с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID.

«Тарифы устанавливаются только для участников системы BankID НБУ — банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги. То есть они не касаются пользователей — физических лиц», — добавили в министерстве.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что информация о платном входе в «Дія» неправдива.

«Это точно фейк, потому что это („Дія“, — ред.) государственный продукт, созданный за средства всех зрителей, которые нас сегодня смотрят, и он должен и будет бесплатным», — сказал он.

По материалам РБК-Украина
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