Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривен

На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности. Finance.ua узнал у Минздрава о размерах заработной платы и кого именно коснется это повышение.
Предыстория. Кабмин установил базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, которые работают на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. При этом упомянутый выше уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.
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Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату? Базовая зарплата не менее 20 тыс. гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Базовая зарплата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование:
Будет ли касаться повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения? Как отметили в правительстве, это постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой.
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