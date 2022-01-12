0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 321 0

Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривен

Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривен

На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности. Finance.ua узнал у Минздрава о размерах заработной платы и кого именно коснется это повышение.

Предыстория. Кабмин установил базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, которые работают на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. При этом упомянутый выше уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

Кстати, важные новости для вашего кошелька мы оперативно сообщаем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату? Базовая зарплата не менее 20 тыс. гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая зарплата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование:

  • профессиональный младший бакалавр;
  • специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования (ранее – среднее специальное образование);
  • первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;
  • магистр медсестринства.

Будет ли касаться повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения? Как отметили в правительстве, это постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой.

Справка Finance.ua:

  • медики входят в ТОП-3 самых востребованных работодателями специалистов в июле 2021 года. По ссылке мы рассказывали, в каких странах предлагают работу украинским медикам и какие зарплаты там можно получить;
  • в Минфине подписали договор между ЧАО «Укрфинжилье» и Министерством здравоохранения с целью реализации механизма обеспечения медицинских работников жильем на условиях финансового лизинга.
  • как заявил столичный мэр Виталий Кличко, в декабре врачи получат по 10 тысяч гривен, средний медицинский персонал — по 8 тысяч гривен, младший медперсонал — по 6 тысяч гривен.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.