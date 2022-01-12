Повышение зарплат медикам: кто будет получать 13 500 і 20 000 гривен

На прошлой неделе Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности. Finance.ua узнал у Минздрава о размерах заработной платы и кого именно коснется это повышение.

Предыстория. Кабмин установил базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, которые работают на полную ставку, не могут получать заработную плату меньшую, чем указано в постановлении. При этом упомянутый выше уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.

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Какое образование должны иметь медики, чтобы получать базовую заработную плату? Базовая зарплата не менее 20 тыс. гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Базовая зарплата не менее 13 500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, которые получили такое медицинское образование:

профессиональный младший бакалавр;

специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования (ранее – среднее специальное образование);

первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования;

магистр медсестринства.

Будет ли касаться повышение зарплаты медиков ведомственных учреждений здравоохранения? Как отметили в правительстве, это постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой.

Справка Finance.ua:

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