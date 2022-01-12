В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог

В Украине ФЛПам третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как работника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% – военный сбор и НДФЛ), а как ФЛП (нужно платить 5% с зарплаты).
Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Obozrevatel.
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«Сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как „зарплатных ФЛП“. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех», — объяснил Гетманцев.
Что предлагает Гетманцев:
«Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти», — говорит эксперт.
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