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В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог

В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог

В Украине ФЛПам третьей группы единого налога хотят ограничить возможность сотрудничать с юрлицами. Это может позволить сократить схему уклонения от уплаты налогов с зарплат, при которой работника оформляют не как работника в штат (нужно платить 22% ЕСВ, 19,5% – военный сбор и НДФЛ), а как ФЛП (нужно платить 5% с зарплаты).

Об этом председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Obozrevatel.

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«Сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как „зарплатных ФЛП“. Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех», — объяснил Гетманцев.

Что предлагает Гетманцев:

  • снизить эффективную ставку налогообложения;
  • расширить возможности для декларирования;
  • ввести семейное декларирование;
  • ввести по польской модели налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн;
  • ограничить возможность трудоустройства в компании «зарплатных ФЛП».

Где ФЛП лучше открыть счет

«Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти», — говорит эксперт.

По материалам Обозреватель
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