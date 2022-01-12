Налоговая реформа-2022: что изменится для бизнеса и граждан

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за налоговыми новшествами, узнал о главных аспектах налоговой реформы, которую планируется реализовать в 2022 году.

Как сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман на Конференции “Международный и украинский опыт реформирования прямых налогов” среди ключевых элементов реформы:

уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда до 25% совокупно (отмена ЕСВ с 1 января 2023 года, установление базовой ставки НДФЛ с 2023 года на уровне 30%, с последующим уменьшением ее до 25% в течение нескольких лет, отмена военного сбора с 2023 года);

также речь идет о введении института налогообложения домохозяйств, предусматривающего уплату налогов уполномоченным представителем домохозяйства и подача единой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Предусмотрено введение новых налоговых льгот для физических лиц:

гарантированный возврат из бюджета НДФЛ для определенных категорий населения (например, многодетных и малообеспеченных семей),

возврат 50% уплаченного НДФЛ на погашение ипотечного кредита и т.д.

Еще планируют ввести специальный режим налогообложения физических лиц, которые ведут отдельные виды профессиональной деятельности (без необходимости в специальной регистрации) (такси, ремонт недвижимости, услуги по переводу, образовательная или преподавательская деятельность вне учреждений образования и другое).

И напоследок — введение налога на выведенный капитал для МСБ, доход которых не превышает 200 млн грн за предыдущий год.

Справка Finance.ua:

30 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон, касающийся увеличения ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет.

Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решения. Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Украины, позволяют руководителю контролирующего органа или его заместителю принимать решения о взыскании средств в счет погашения налогового долга налогоплательщика без обращения в суд.