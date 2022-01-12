Налоговая реформа-2022: что изменится для бизнеса и граждан

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах и следит за налоговыми новшествами, узнал о главных аспектах налоговой реформы, которую планируется реализовать в 2022 году.
Как сообщил координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман на Конференции “Международный и украинский опыт реформирования прямых налогов” среди ключевых элементов реформы:
Предусмотрено введение новых налоговых льгот для физических лиц:
Еще планируют ввести специальный режим налогообложения физических лиц, которые ведут отдельные виды профессиональной деятельности (без необходимости в специальной регистрации) (такси, ремонт недвижимости, услуги по переводу, образовательная или преподавательская деятельность вне учреждений образования и другое).
И напоследок — введение налога на выведенный капитал для МСБ, доход которых не превышает 200 млн грн за предыдущий год.
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