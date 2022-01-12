Имущественное состояние: отчитываться будем по новой форме

С 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Finance.ua узнал подробности у ГНС Украины о форме, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17 декабря 2020 года № 783.

Что предполагается. Новая форма декларации предусматривает объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), а также декларирование части прибыли контролируемой иностранной компании.

Форма декларации дополнена новыми приложениями:

ЕСВ 1, ЕСВ 2 и ЕСВ 3 – для плательщиков единого взноса самозанятых лиц (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) и лиц, которые уплачивали добровольные взносы, предусмотренные договором о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования;

КИК – для плательщиков, у которых возникает обязанность декларировать доходы КИК в соответствии с п. 170.13 ст. 170 Налогового кодекса Украины.

Вместе с тем п. 54 подразделения Х Переходных положений Налогового кодекса Украины установлены особенности применения положений о налогообложении прибыли КИК в течение переходного периода, а именно: первым отчетным (налоговым) годом для отчета о КИК является 2022 год (если отчетный год не соответствует календарному году – отчетный период, который начинается в 2022 году).

За отчетный период 2021 год физические лица – плательщики налога приложение к налоговой декларации КИК не заполняют и не подают.

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