Имущественное состояние: отчитываться будем по новой форме

С 1 января 2022 года вводится в действие новая форма налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Finance.ua узнал подробности у ГНС Украины о форме, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 17 декабря 2020 года № 783.
Что предполагается. Новая форма декларации предусматривает объединение отчетности по налогу на доходы физических лиц и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос), а также декларирование части прибыли контролируемой иностранной компании.
Форма декларации дополнена новыми приложениями:
Вместе с тем п. 54 подразделения Х Переходных положений Налогового кодекса Украины установлены особенности применения положений о налогообложении прибыли КИК в течение переходного периода, а именно: первым отчетным (налоговым) годом для отчета о КИК является 2022 год (если отчетный год не соответствует календарному году – отчетный период, который начинается в 2022 году).
За отчетный период 2021 год физические лица – плательщики налога приложение к налоговой декларации КИК не заполняют и не подают.
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