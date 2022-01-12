Кабмин сократил действие украинских сертификатов о Covid-вакцинации

Кабинет Министров Украины поддержал введение сертификатов о вакцинации третьей дозой вакцины и предположил, что сертификаты будут действовать уже не год, а 9 месяцев.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства 19 января.

Так, Кабмин внес изменения в свое постановление от 29 июня 2021 года (№ 677).

Министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что регулируется вопрос выдачи сертификатов после введения бустерной дозы вакцинации.

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Также сокращается срок действия сертификата о вакцинации с 365 дней (1 года) до 270 дней (9 месяцев).

«Теперь любой, кто вакцинировался бустером, третьей дозой, — (для них) сразу срок сертификата, генерируемого в „Дія“, будет продлен и будет иметь срок действия до 270 дней, 9 месяцев», — отметил Ляшко.

Члены правительства поддержали это решение.

Оно касается как международного, так внутреннего Covid-сертификатов.

Справка Finance.ua:

ранее украинцам разрешили получать «бустерную» прививку против коронавируса, с 8 января 2022 года она доступна всем желающим, кому вторую дозу вкололи минимум полгода назад;