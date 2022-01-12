Кабмин разрешил потратить «ковидную тысячу» на лекарства: кто сможет воспользоваться

Кабинет министров расширил действие программы «єПідтримка» — украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить «ковидную тысячу» на приобретение лекарств.
Такое решение было принято на заседании правительства 19 января.
«Перечень действия программы также планируем расширить на детей 12−17 лет, сегодня это будет оформлено в соответствующее протокольное поручение. Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации.
Мы продолжим эту программу расширять, чтобы дети и подростки также были вовлечены в нее должным образом», — сказал премьер Денис Шмигаль, открывая заседание.
Украинцы старше 60 лет смогут купить лекарства, разрешенные к применению и включенные в Госреестр лекарственных средств.
«С 24 января полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 грн на лекарства. Сегодня правительство приняло необходимые для этого решения.
«Также планируем расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок», — позже написал Шмигаль в Telegram.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый из 145 депутатов получает в среднем 255 тыс. гривен компенсации на жильеВчера, 21:32 - 779 12
20 гривен — это слишком: эксперт предположил, на сколько реально может подорожать проезд в КиевеВчера, 19:42 - 619 7
Обанкротившийся банк возобновил деятельность3 ч. назад - 1467 6
ЕС отменил ограничения на импорт курятины из Украины8 ч. назад - 498 5
Россию не будут отключать от SWIFT - СМИВчера, 15:46 - 1947 5
Тернопольская область начинает «Большую стройку» сразу нескольких объездных дорогВчера, 16:37 - 3018 2
Самые популярные подержанные кроссоверы в Украине (инфографика)Вчера, 21:05 - 2337
В Украине взлетели цены на новое жилье: причины роста и стоимость «квадрата»Вчера, 20:01 - 2185 1
В Украине хотят запретить оформлять сотрудников как ФЛП: придется платить полный налог4 ч. назад - 2041 3
Налоговый долг: взыскать могут теперь и без судебного решенияВчера, 16:04 - 2032
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара5 ч. назад - 76
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутникПозавчера, 10:43 - 255
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 466 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1535 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 879 1