Кабмин разрешил потратить «ковидную тысячу» на лекарства: кто сможет воспользоваться

Кабинет министров расширил действие программы «єПідтримка» — украинцы старше 60 лет с 24 января смогут потратить «ковидную тысячу» на приобретение лекарств.

Такое решение было принято на заседании правительства 19 января.

«Перечень действия программы также планируем расширить на детей 12−17 лет, сегодня это будет оформлено в соответствующее протокольное поручение. Минздрав уже упростил доступ подростков к вакцинации.

Мы продолжим эту программу расширять, чтобы дети и подростки также были вовлечены в нее должным образом», — сказал премьер Денис Шмигаль, открывая заседание.

Украинцы старше 60 лет смогут купить лекарства, разрешенные к применению и включенные в Госреестр лекарственных средств.

«С 24 января полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить 1000 грн на лекарства. Сегодня правительство приняло необходимые для этого решения.

«Также планируем расширить программу на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого оформили соответствующее протокольное поручение. Министерство здравоохранения уже упростило доступ подростков к вакцинации против COVID-19. Отныне не требуется обязательное наличие всех прививок», — позже написал Шмигаль в Telegram.

Справка Finance.ua: