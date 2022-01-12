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Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратить

Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратить

Государственной программой «єПідтримка» скоро смогут воспользоваться подростки с 14 лет.

Тратить «1000 грн за вакцинацию» им позволят, в частности, на внешкольное образование — посещение курсов, «кружков» и, возможно, репетиторов.

Позже программу хотят расширить и на детей с 12 лет. Пока что выплаты получают только украинцы старше 18 лет.

План по выдаче «ковидной тысяче» детям с 14 лет уже разработали в Министерстве образования, сообщила пресс-служба Офиса президента. «В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование», — говорится в сообщении.

Поручение расширить выплату «1000 грн за вакцинацию» на подростков Кабмину дал президент Владимир Зеленский. Изначально речь шла о создании отдельной программы на базе «єПідтримка».

Справка Finance.ua:

  • Украинцы потратили более 1,3 млрд грн в рамках президентской программы «єПідтримка».
  • Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, monobank, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк.
  • Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
  • Потратить эти средства можно на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или по железной дороге, а также на приобретение книг и на спортивную сферу.
  • На назначение жилищной субсидии не влияют средства, полученные за вакцинацию по программе «єПідтримка». Поскольку эта выплата является единовременной, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах.
По материалам Обозреватель
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