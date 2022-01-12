Школьникам раздадут по «1000 грн за вакцинацию»: на что можно будет потратить

Государственной программой «єПідтримка» скоро смогут воспользоваться подростки с 14 лет.
Тратить «1000 грн за вакцинацию» им позволят, в частности, на внешкольное образование — посещение курсов, «кружков» и, возможно, репетиторов.
Позже программу хотят расширить и на детей с 12 лет. Пока что выплаты получают только украинцы старше 18 лет.
План по выдаче «ковидной тысяче» детям с 14 лет уже разработали в Министерстве образования, сообщила пресс-служба Офиса президента. «В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование», — говорится в сообщении.
Поручение расширить выплату «1000 грн за вакцинацию» на подростков Кабмину дал президент Владимир Зеленский. Изначально речь шла о создании отдельной программы на базе «єПідтримка».
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