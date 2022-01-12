«єПідтримка»: куда чаще всего украинцы вкладывают «тысячу за вакцинацию»

Украинцы потратили более 1,3 млрд грн в рамках президентской программы «єПідтримка».
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы „єПідтримка“. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты», — отметил глава правительства.
По его информации, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств по этой программе. В то же время 7 млн человек подали заявки в «Дія» на получение 1000 грн.
19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19. Инициировал программу Президент Владимир Зеленский.
Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк.
Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).
Потратить эти средства можно на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или по железной дороге, а также на приобретение книг и на спортивную сферу.
Со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3920 9
Накопительная пенсия: на каких условиях предприятия из «большой приватизации» будут делать взносыВчера, 09:13 - 529 7
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2861 7
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреВчера, 19:40 - 1999 4
Что будет с ценой на сахар в 2022 годуВчера, 04:56 - 4425 3
Минимальная заработная плата в мире в 2022 годуВчера, 11:48 - 10034 1
Сколько бы вы заработали, инвестировав $1000 в криптовалюты в начале 2021Вчера, 16:19 - 3920 9
Возвращение техосмотра для авто: что предлагает МининфраструктурыВчера, 14:34 - 2861 7
В Украине самая большая доля пользователей криптовалют в миреВчера, 19:40 - 1999 4
На утерянный паспорт оформили кредит: что делатьВчера, 15:26 - 1608 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник37 мин. назад - 8
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 337 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1179 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 714 1
Японские ученые убеждают, что разработали «пожизненную вакцину» против коронавируса08.01.2022, 10:33 - 1826 4