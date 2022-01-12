0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

«єПідтримка»: куда чаще всего украинцы вкладывают «тысячу за вакцинацию»

«єПідтримка»: куда чаще всего украинцы вкладывают «тысячу за вакцинацию»

Украинцы потратили более 1,3 млрд грн в рамках президентской программы «єПідтримка».
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы „єПідтримка“. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты», — отметил глава правительства.

По его информации, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств по этой программе. В то же время 7 млн человек подали заявки в «Дія» на получение 1000 грн.

19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19. Инициировал программу Президент Владимир Зеленский.

Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк.

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Потратить эти средства можно на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или по железной дороге, а также на приобретение книг и на спортивную сферу.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.