«єПідтримка»: куда чаще всего украинцы вкладывают «тысячу за вакцинацию»

Украинцы потратили более 1,3 млрд грн в рамках президентской программы «єПідтримка».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Уже более 1,3 млрд грн потратили украинцы в рамках президентской программы „єПідтримка“. Самыми популярными направлениями остаются книги, кино и железнодорожные билеты», — отметил глава правительства.

По его информации, по состоянию на 15 января 8,2 млн украинцев открыли карты в банках для получения средств по этой программе. В то же время 7 млн человек подали заявки в «Дія» на получение 1000 грн.

19 декабря 2021 года в Украине официально заработала государственная программа «єПідтримка» по выплате 1 тысячи гривен гражданам, которые прошли полную вакцинацию против COVID-19. Инициировал программу Президент Владимир Зеленский.

Тысячу гривен за вакцинацию можно оформить в таких банках: А-банк, Альфабанк, izibank, Монобанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и Укргазбанк.

Согласно условиям программы, 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и оффлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Потратить эти средства можно на билеты в кино, театр, музеи, на внутренние путешествия на самолете или по железной дороге, а также на приобретение книг и на спортивную сферу.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.