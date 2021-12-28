Стаж для пенсии: кто может рассчитывать на зачисление в двойном размере

Некоторые категории украинцев получат начисление двойного стажа к пенсии.
Согласно изменениям в статью 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:
То есть, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года (когда был введен в действие Закон Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании»), в двойном размере учитывается период его работы на должности и страховой стаж. А после 1 января 2004 года в двойном объеме засчитывается только период работы на должности.
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