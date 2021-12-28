0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Стаж для пенсии: кто может рассчитывать на зачисление в двойном размере

Стаж для пенсии: кто может рассчитывать на зачисление в двойном размере

Некоторые категории украинцев получат начисление двойного стажа к пенсии.

Согласно изменениям в статью 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, работавшие в:

  • противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения;
  • психиатрических заведениях здравоохранения;
  • отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
  • инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.

То есть, если пенсионер работал в вышеупомянутых заведениях до 1 января 2004 года (когда был введен в действие Закон Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании»), в двойном размере учитывается период его работы на должности и страховой стаж. А после 1 января 2004 года в двойном объеме засчитывается только период работы на должности.

Справка Finance.ua:

  • в Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей. При этом с января 2022-го меняются требования: чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, нужно будет иметь не менее 29 лет стажа (сейчас 28 лет);
  • пенсионное удостоверение — главный документ, подтверждающий статус пенсионера. Ранее мы рассказывали о том, как получить пенсионное удостоверение;
  • новое исследования портала Our Life Plan показало лучшие страны для жизни на пенсии. Как оказалось, лучше всего жить на пенсии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии и Израиле. Детали читайте тут.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.