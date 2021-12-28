Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии

Лучше всего жить на пенсии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии и Израиле.
Такие страны названы в новом исследовании портала Our Life Plan, сообщает Express.
В исследование были включены страны из списка самых счастливых, а при составлении списка учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в год.
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По итогам исследования лучшей страной для пенсионеров стали ОАЭ. Годовая температура в стране в среднем составила 27 градусов, солнце светит 3 508 часов в год — эти показатели наряду с высокими прожиточными минимумами и среднемесячной зарплатой позволили стране занять первое место.
В пятерку лучших стран для пенсионеров вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.
Из европейских стран Our Life Plan рекомендует Кипр из-за высокой продолжительности светового дня и среднегодовой температуры в 19,6 градуса. Кроме того, Кипр известен своими пляжами, ресторанами, кафе и старыми городами.
Десятку стран замыкают Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд.
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