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Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии

Эксперты назвали лучшие страны для жизни на пенсии

Лучше всего жить на пенсии в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии и Израиле.

Такие страны названы в новом исследовании портала Our Life Plan, сообщает Express.

В исследование были включены страны из списка самых счастливых, а при составлении списка учитывались такие факторы, как рейтинг счастья, стоимость жизни, среднемесячная зарплата, среднегодовая температура и количество солнечных часов в год.

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По итогам исследования лучшей страной для пенсионеров стали ОАЭ. Годовая температура в стране в среднем составила 27 градусов, солнце светит 3 508 часов в год — эти показатели наряду с высокими прожиточными минимумами и среднемесячной зарплатой позволили стране занять первое место.

В пятерку лучших стран для пенсионеров вошли Австралия, Израиль, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Из европейских стран Our Life Plan рекомендует Кипр из-за высокой продолжительности светового дня и среднегодовой температуры в 19,6 градуса. Кроме того, Кипр известен своими пляжами, ресторанами, кафе и старыми городами.

Десятку стран замыкают Испания, Мальта, Колумбия и Таиланд.

По материалам Главком
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