Самолеты Airbus А320 пользуются таким спросом, что очередь расписана на 2 года вперед

Авиакомпаниям, которые заказывают популярные узкофюзеляжные самолеты Airbus, придется ждать поставки около двух лет, поскольку мощности для производства этих самолетов ограничены.

Об этом рассказал Financial Times главный коммерческий директор Airbus Кристиан Шерер, передает Интерфакс.

Спрос на самолеты семейства A320, используемые на среднемагистральных маршрутах, настолько высок, что крупные заказы на эти лайнеры теперь принимаются на 2024-2025 годы, сказал Шерер.

«Я хотел бы, чтобы у нас было больше самолетов для продажи. Сейчас предложение тех самолетов, спрос на которые самый высокий, ограничено. Это касается лайнеров A320 и A321, а теперь еще и A220», – отметил он.

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По словам Шерера, спрос на эти самолеты связан с тем, что авиакомпании стремятся пополнить свой парк более энергоэффективными самолетами.

«Кризис, вызванный COVID-19, ускорил понимание того, что переход на технологии более эффективного расхода топлива – неизбежен», – отметил он.

На прошлой неделе Airbus получила два крупных заказа, в том числе заказы от Air France-KLM на поставку 100 самолетов A320neo и A321neo. Поставка самолетов в рамках этого заказа запланирована на второе полугодие 2023 года. По словам Шерера, сейчас на долю лайнеров последнего поколения приходится всего 13% глобального флота коммерческих самолетов.

Airbus с начала этого года получил заказ на 540 самолетов A321neo и A320neo. Тем временем американский конкурент французского авиаконцерна – Boeing получил заказ на 692 узкофюзеляжных самолета 737 MAX в период с января по ноябрь текущего года.

Airbus, однако, по-прежнему опережает Boeing по объемам поставок. В этом году европейский концерн отправил клиентам 518 самолетов, а Boeing – 302 самолета.

Airbus планирует увеличить производство лайнеров семейства A320 до 65 в месяц к 2023 году и до 75 в месяц к 2025 году. В 2019 году компания выпускала 60 самолетов в месяц, что было рекордным уровнем, однако в прошлом году из-за пандемии коронавируса объемы выпуска сократились до 40 самолетов в месяц.