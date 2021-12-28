Какие элитные автомобили и суперкары покупали украинцы в 2021 году

Богатые украинцы стали активнее покупать роскошные автомобили. За 2021 год в нашей стране поставили на учет свыше 5000 авто стоимостью свыше 100 тыс. долларов. Такие данные приводит сайт ТопЖыр.

Статистика учитывает как новые, так и подержанные автомобили, прошедшие первую регистрацию в нашей стране. Самые дорогие авто в Украине за 2021 год – 1000-сильный суперкар Ferrari SF90 Stradale и лимитированный Porsche 918 Spyder. Оба они стоят около миллиона евро. Также приобрели два McLaren 720S и сразу 7 Lamborghini Huracan.

Наиболее массовыми среди премиальных моделей оказались:

Mercedes-Benz S-Class (934 авто);

Porsche Cayenne (676 шт.);

Range Rover (583).

Пользуются спросом и дорогие кроссоверы: новых Mercedes-Maybach GLS купили целых 51 шт., Bentley Bentayga – 25, Lamborghini Urus – 11, а Rolls-Royce Cullinan и Aston Martin DBX – по 8.

Полный список элитных авто, которые покупали в Украине, можно найти по ссылке.