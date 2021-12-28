Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, в какой валюте украинцы хранят свои сбережения и на сколько им хватит этих денег.

Согласно опросу Research & Branding Group, треть украинцев (32%) не имеют финансовых сбережений, а каждый десятый (10%) не смог определить, на какой срок ему бы их хватило. Среди остальных респондентов ответы распределились следующим образом:

сбережений хватило бы на срок до месяца (23%);

на срок до 4 месяцев (23%);

на 5-6 месяцев – 7%;

на год или более – 4%.



Следует отметить, что в течение марта-октября 2021 существенных изменений в оценке жителями Украины своих финансовых сбережений не произошло.

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Как отмечают исследователи, более низкий процент украинцев, не имеющих финансовых сбережений на «черный день» – среди респондентов в возрасте до 50 лет, сельских жителей и жителей Западного региона. В это же время значительно больше тех, кто вообще не имеет сбережений, среди представителей старшей возрастной категории «60+».

В какой валюте хранят деньги:

для хранения денежных сбережений наибольшим доверием украинцев пользуется доллар США (40%);

вдвое меньше украинцы доверяют евро (19%);

национальной валюте – гривне – сейчас доверяет каждый десятый житель Украины (10%);

также каждый десятый (12%) не доверяет ни одной валюте как способу сохранения сбережений, а почти каждый пятый (18%) – не смог определиться.

Следует отметить, что за год уровень доверия украинцев к доллару и евро снизился ровно настолько, насколько выросло доверие к гривне – на 4%.

В социально-демографическом разрезе доверие к доллару США самое высокое среди жителей Центрального региона, а самое низкое – среди украинцев старшего возраста «60+»; евро пользуется наибольшим доверием у жителей Западного региона; украинской гривне больше всего доверяют жители Восточного региона и представители старшей возрастной категории «60+».

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