Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, в какой валюте украинцы хранят свои сбережения и на сколько им хватит этих денег.
Согласно опросу Research & Branding Group, треть украинцев (32%) не имеют финансовых сбережений, а каждый десятый (10%) не смог определить, на какой срок ему бы их хватило. Среди остальных респондентов ответы распределились следующим образом:
Следует отметить, что в течение марта-октября 2021 существенных изменений в оценке жителями Украины своих финансовых сбережений не произошло.
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Как отмечают исследователи, более низкий процент украинцев, не имеющих финансовых сбережений на «черный день» – среди респондентов в возрасте до 50 лет, сельских жителей и жителей Западного региона. В это же время значительно больше тех, кто вообще не имеет сбережений, среди представителей старшей возрастной категории «60+».
В какой валюте хранят деньги:
Следует отметить, что за год уровень доверия украинцев к доллару и евро снизился ровно настолько, насколько выросло доверие к гривне – на 4%.
В социально-демографическом разрезе доверие к доллару США самое высокое среди жителей Центрального региона, а самое низкое – среди украинцев старшего возраста «60+»; евро пользуется наибольшим доверием у жителей Западного региона; украинской гривне больше всего доверяют жители Восточного региона и представители старшей возрастной категории «60+».
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