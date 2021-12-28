0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 800 0

Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)

Сколько украинцев имеют сбережения и в чем их хранят (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, в какой валюте украинцы хранят свои сбережения и на сколько им хватит этих денег.

Согласно опросу Research & Branding Group, треть украинцев (32%) не имеют финансовых сбережений, а каждый десятый (10%) не смог определить, на какой срок ему бы их хватило. Среди остальных респондентов ответы распределились следующим образом:

  • сбережений хватило бы на срок до месяца (23%);
  • на срок до 4 месяцев (23%);
  • на 5-6 месяцев – 7%;
  • на год или более – 4%.


Следует отметить, что в течение марта-октября 2021 существенных изменений в оценке жителями Украины своих финансовых сбережений не произошло.

Кстати, об интересных нововведениях и финансовых новостях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как отмечают исследователи, более низкий процент украинцев, не имеющих финансовых сбережений на «черный день» – среди респондентов в возрасте до 50 лет, сельских жителей и жителей Западного региона. В это же время значительно больше тех, кто вообще не имеет сбережений, среди представителей старшей возрастной категории «60+».

В какой валюте хранят деньги:

  • для хранения денежных сбережений наибольшим доверием украинцев пользуется доллар США (40%);
  • вдвое меньше украинцы доверяют евро (19%);
  • национальной валюте – гривне – сейчас доверяет каждый десятый житель Украины (10%);
  • также каждый десятый (12%) не доверяет ни одной валюте как способу сохранения сбережений, а почти каждый пятый (18%) – не смог определиться.

Следует отметить, что за год уровень доверия украинцев к доллару и евро снизился ровно настолько, насколько выросло доверие к гривне – на 4%.

В социально-демографическом разрезе доверие к доллару США самое высокое среди жителей Центрального региона, а самое низкое – среди украинцев старшего возраста «60+»; евро пользуется наибольшим доверием у жителей Западного региона; украинской гривне больше всего доверяют жители Восточного региона и представители старшей возрастной категории «60+».

🔹 Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.