Рейтинг стран с развитой криптоиндустрией: Украина на 22 месте

Ирландская компания Coincub подготовила отчет Global Crypto Ranking за четвертый квартал 2021 года. Украина тут занимает 22-е место среди стран, дружественных к индустрии криптовалют и технологии блокчейн. Наша страна опередила такие страны как Южная Корея, Испания и Греций. На последнем месте оказался Китай.
Как определяли лучших? Рейтинг Coincub основан на ряде критериев. Аналитики оценивают политику государства в отношении криптовалют, налоговые правила, популярность в обществе, доступность бирж и кошельков, принятие DeFi и т.д.
В первую десятку попали Сингапур, Австралия, США, Германия, Канада, Швеция, Португалия, Швейцария, Сальвадор и Япония.
Китай оказался на последнем месте, что не удивительно: власти страны запретили все операции с криптовалютой, а в последнее время даже начала «воевать» с метавселенными.
В отчете также есть данные о держателях криптовалюты по странам. Оказывается, 8% всех владельцев проживают в США. Следующие места в этой категории занимают Сингапур и Сальвадор. В конце аналитики дают прогнозы на будущее, какие страны могут вскоре улучшить свои позиции. Сюда попала Швеция, которая работает над цифровой версией кроны, и Япония, которая планирует снизить налог на криптовалюту.
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