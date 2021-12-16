День финансов: рекордный рост количества ФЛП, «экономический паспорт» для пенсионеров, авиатуризм во время пандемии

В понедельник, 20 декабря, узнали, помогает ли украинским авиаперевозчикам государство и сколько украинцев покинули страну за 10 месяцев 2021 года.

Зеленский подписал «ресурсный» законопроект. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений — так называемый ресурсный законопроект №5600. Документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

Также Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дія City».

Рекордный рост количества ФЛП. Как свидетельствуют данные Опендатабот, в Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.

Кроме того, данные Опендатабот говорят о том, что за 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали обратно более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

«Экономический паспорт» не только для детей. Как сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, инициативу об „экономическом паспорте“ надо расширять на пенсионеров. Поскольку у них, особенно старше 70−80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков, и им надо получать безусловный базовый доход». Кроме пенсионеров расширить действие «экономических паспортов» могут и на украинцев, родившихся до 2019 года. Однако это тоже пока только в планах.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что Украина стоит на пороге принятия законопроекта о введении обязательной накопительной системы, запуск которой ожидает уже 16 лет. Если Рада примет законопроект, это будет хороший сигнал для всех — для чиновников, экспертов, людей, политиков о том, что нужно делать дальше.

НКЦБФР выдала лицензию ООО «Мульти-инвестиции». НКЦБФР выдала лицензию на торговлю финансовыми инструментами ООО «Мульти инвестиции». Компания планирует запустить собственное мобильное приложение для инвесторов и будет работать по направлениям брокерской деятельности, субброкерской деятельности, инвестиционного консультирования.

Отметим, что новые информационные технологии и быстрый рост научно-технического прогресса оказывают прямое влияние на развитие рынка банковских услуг. Пользователи финансовых сервисов постепенно переходят в цифровую сферу, отдавая предпочтение онлайн услугам. Это повод принимать быстрые решения, применять новые технологии и вносить изменения в свою работу. В материале по ссылке узнавайте о трендах финтеха 2022.

Новые правила въезда в Польшу. 17 декабря 2021 года Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе и из Украины). Изменения дополнили категорию лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.

Во время пандемии авиаперевозки стали в первый ряд бизнес-жертв по всему миру. «Коронавирусный» 2020 год называют худшим в истории авиации — тогда чистые убытки авиакомпаний превысили $126 млрд. Finance.ua пообщался с СЕО авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрием Сероуховым и узнал, как авиаперевозчики в Украине выживают во время карантина, как решают вопросы и недовольства пассажиров, и нужен ли нашей стране национальный авиаперевозчик: