День финансов: рекордный рост количества ФЛП, «экономический паспорт» для пенсионеров, авиатуризм во время пандемии

В понедельник, 20 декабря, узнали, помогает ли украинским авиаперевозчикам государство и сколько украинцев покинули страну за 10 месяцев 2021 года.
Зеленский подписал «ресурсный» законопроект. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений — так называемый ресурсный законопроект №5600. Документ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.
Рекордный рост количества ФЛП. Как свидетельствуют данные Опендатабот, в Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.
«Экономический паспорт» не только для детей. Как сообщил глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, инициативу об „экономическом паспорте“ надо расширять на пенсионеров. Поскольку у них, особенно старше 70−80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков, и им надо получать безусловный базовый доход». Кроме пенсионеров расширить действие «экономических паспортов» могут и на украинцев, родившихся до 2019 года. Однако это тоже пока только в планах.
НКЦБФР выдала лицензию ООО «Мульти-инвестиции». НКЦБФР выдала лицензию на торговлю финансовыми инструментами ООО «Мульти инвестиции». Компания планирует запустить собственное мобильное приложение для инвесторов и будет работать по направлениям брокерской деятельности, субброкерской деятельности, инвестиционного консультирования.
Новые правила въезда в Польшу. 17 декабря 2021 года Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе и из Украины). Изменения дополнили категорию лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.
Во время пандемии авиаперевозки стали в первый ряд бизнес-жертв по всему миру. «Коронавирусный» 2020 год называют худшим в истории авиации — тогда чистые убытки авиакомпаний превысили $126 млрд. Finance.ua пообщался с СЕО авиакомпании SkyUp Airlines Дмитрием Сероуховым и узнал, как авиаперевозчики в Украине выживают во время карантина, как решают вопросы и недовольства пассажиров, и нужен ли нашей стране национальный авиаперевозчик:
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