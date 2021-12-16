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Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ИТ

Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ИТ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дія City».

Finance.ua узнал детали закона.

Как сообщается на сайте ОП, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дія City», функционирование которых определено Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ, принятый в июле этого года.

Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.

Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов «Дія City»:

  • возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях — по принципу налога на выведенный капитал;
  • обложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов — резидентов «Дія City» в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тыс. евро за год;
  • уплата единого социального взноса резидентом «Дія City» (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов «Дія City».

Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест.

По материалам Finance.UA
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