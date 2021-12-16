Зеленский подписал закон о специальном режиме на рынке ИТ

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине», который регулирует налоговые условия специального правового режима «Дія City».
Finance.ua узнал детали закона.
Как сообщается на сайте ОП, этот документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов «Дія City», функционирование которых определено Законом «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине» № 1667-ІХ, принятый в июле этого года.
Такие условия должны стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий, в частности путем установления эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.
Среди предусмотренных законом особенностей налогообложения резидентов «Дія City»:
Также документ предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов «Дія City».
Внедрение положений закона обеспечит действенные стимулы для активного развития информационных технологий и инноваций в Украине, увеличения инвестиций в ИТ-индустрию и создания новых рабочих мест.
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