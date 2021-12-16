Больше возможностей для онлайн-инвестиций: НКЦБФР выдала лицензию ООО «Мульти-инвестиции»

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) выдала лицензию на торговлю финансовыми инструментами ООО «Мульти инвестиции». Компания планирует запустить собственное мобильное приложение для инвесторов и будет работать по направлениям брокерской деятельности, субброкерской деятельности, инвестиционного консультирования.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«Мы все уже живем в цифровом мире, давно делаем все платежи и покупки телефоном. Процедура же инвестиций в ценные бумаги ранее была сложнее размещения, скажем, банковского депозита – его можно было оформить через онлайн-банкинг, – рассказывает Ярослав Шляхов, член НКЦБФР. – Сейчас работать с фондовыми продуктами существенно проще, ведь все новые и новые участники рынка капитала внедряют свои инструменты для доступного инвестирования. И тот факт, что регулятор лицензирует новых участников рынка капитала, которые будут работать в этой области, подтверждает, что мы движемся в верном направлении».
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По украинскому законодательству и планам разработчиков, для того, чтобы инвестировать с помощью такой аппликации, собственно надо иметь такое приложение, карту или текущий гривневый счет в банке и быть резидентом Украины в возрасте от 18 лет.
Ожидается, что эта опция даст возможность работать со всеми финансовыми инструментами – традиционными и фондовыми – от ОВГЗ до ценных бумаг иностранных эмитентов.
По словам комиссионера, это логичный и верный шаг для участников рынка. «Надеюсь, что частные инвесторы оценят эти возможности», – добавляет он.
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