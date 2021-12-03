Зеленский подписал «ресурсный» законопроект №5600

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений — так называемый ресурсный законопроект №5600.

Как сообщает Офис президента, закон направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения.

Среди прочего, документ предусматривает:

индексацию ставок некоторых налогов;

изменение подходов к налогообложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа;

и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа; установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенос отрицательного значения объекта налогообложения на прибыль предприятий прошлых лет;

повышение отдельных ставок экологического налога

Кроме того, будет введено минимальное налоговое обязательство налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения. Исключения — участки членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодья граждан в пределах населенных пунктов, земли на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Закон также содержит нормы для урегулирования проблемных вопросов налогообложения и обеспечения поддержки бизнеса.

30 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении резонансный законопроект №5600 — его поддержали 255 народных депутатов.

Во время заседания парламент на фоне конфликта Офиса президента с олигархом Ринатом Ахметовым вернулся к первой редакции законопроекта, которая предусматривала невыгодное олигарху изменение механизма начисления ренты на железную руду. Минфин предложил, чтобы базой начисления ренты вместо себестоимости была стоимость руды на мировом рынке, а ставки ренты прогрессивно дифференцировались (чем выше цена, тем выше ставка ренты).

Из-за этого СМИ окрестили законопроект «антиахметовским». Ко второму чтению в законопроект внесли изменения, вследствие которых он предусматривал снижение налоговой нагрузки на железорудные активы крупнейших финансово-промышленных групп, однако 30 ноября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия поставил соответствующую поправку (№97) в подтверждение — депутаты ее не поддержали и вернулись к первой редакции закона.