Польша изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

17 декабря 2021 года Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе и из Украины).

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Изменения дополнили категорию лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования. К ним относятся:

дети до 5 лет;

лица, которые сдают выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, которые проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц;

граждане, которые пересекают границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, которые работают в медицинских учреждениях).

Как сообщалось, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения относительно пересечения границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).

Какие документы предоставлять пограничникам? При пересечении границы лица должны предоставить представителям пограничной службы Польши сертификат о вакцинации, а также результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая от времени, когда этот тест был сделан.

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Это требование не касается учащихся, которые учатся на территории Польши или в соседней стране и опекунов, которые их сопровождают, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.