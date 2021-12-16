Польша изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

17 декабря 2021 года Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе и из Украины).
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Изменения дополнили категорию лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования. К ним относятся:
Как сообщалось, с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения относительно пересечения границы для граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины).
Какие документы предоставлять пограничникам? При пересечении границы лица должны предоставить представителям пограничной службы Польши сертификат о вакцинации, а также результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая от времени, когда этот тест был сделан.
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Это требование не касается учащихся, которые учатся на территории Польши или в соседней стране и опекунов, которые их сопровождают, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
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