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Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»

Пенсионеры тоже могут получить «экономический паспорт»

«Экономический паспорт» могут ввести не только для детей, но и для старших людей. При чем, прежде всего, речь идет о лицах, старше 70−80 лет.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» рассказал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Однако, заметим, пока текста соответствующего законопроекта пока нет.

«Инициативу об „экономическом паспорте“ надо расширять на пенсионеров. Поскольку у них, особенно старше 70−80 лет, вообще нет возможности дополнительных заработков, и им надо получать безусловный базовый доход», — сообщил он.

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Кроме пенсионеров расширить действие «экономических паспортов» могут и на украинцев, родившихся до 2019 года. Однако это тоже пока только в планах.

«Конечно, есть за что эту инициативу критиковать. Например, что она распространяется на детей с 2019 года рождения, а не на всех детей. Но логика наша проста: с какого-то момента надо начинать, а затем расширять как на других детей, так и на пенсионеров», — отметил Арахамия.

Отмены не будет. Вместе с тем, Арахамия уверил, что «экономические паспорта» вводятся навсегда. Т. е., отменены они не будут.

При этом он утверждает, что на это не повлияют никакие внешние факторы. Причина проста — для тех, кто пойдет на такой шаг, это станет «самоубийством».

«Забрать деньги у детей — это будет политическое самоубийство. Даже если будет кризис экономический. Представляете, если четырем миллионам избирателей, у миллиона детей которых на счетах лежат накопленные государством средства, прийти и сказать: „Я у вас забираю эти деньги или переполовиниваю“. Невозможно такое будет сделать», — подчеркнул нардеп.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей. Такая инициатива будет называться «экономический паспорт»;
  • отчислять на счета экономических паспортов планируют 35% ренты на добычу полезных ископаемых и 47,5% ренты на добычу нефти и газа;
  • после достижения гражданином Украины совершеннолетия накопленные средства могут использоваться на обучение в учебных заведениях Украины; на покупку собственного жилья на территории Украины; перевод средств на собственный счет в системе негосударственного пенсионного обеспечения или лечения (при достижении 18-летнего возраста);
  • по словам главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, власти рассчитывают на то, что по достижении совершеннолетия гражданин должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте.
По материалам Обозреватель
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