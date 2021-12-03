Экономический паспорт: в каких случаях деньгами можно будет воспользоваться до 18 лет

С 2023 года заработает Фонд будущих поколений (ФБП), где будут накапливаться средства украинцев, не достигших 18-летнего возраста.

Об этом говорится в тексте законопроекта, который обнародовали на официальном сайте парламента.

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В статье 46 документа говорится о том, что досрочно подросток сможет получить средства на лечение следующих тяжелых заболеваний (состояний здоровья):

рак,

инфаркт миокарда,

инсульт,

коронарное шунтирование,

почечная недостаточность,

трансплантация жизненно важных органов и другие критические заболевания.

«В случае смерти участника Фонда право на получение выплат, которые учитываются на его индивидуальном счете в Фонде, приобретают его выгодоприобретатели/наследники», – сообщается в проекте закона.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6 декабря внес в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца.

Разработанный в ОПУ документ предусматривает создание специального фонда государственного бюджета, из которого ежегодно десятки миллиардов гривен будут попадать в Фонд будущих поколений. Спецфонд будет наполняться средствами, которые получает государство от рентной платы. Ежегодно в ФБП будут перечисляться две минимальные заработные платы.

Фонд будущих поколений будет иметь ту же форму и структуру, что и негосударственные пенсионные фонды, которые работают в Украине уже 18 лет и через которые украинцы могут самостоятельно накапливать себе на старость.

После того как Рада примет закон, а президент его подпишет, в течение шести месяцев правительству предстоит принять решение о создании фонда и избрать его Совет.