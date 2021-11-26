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Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать

Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать

Президент Украины Владимир Зелеленский предлагает направить средства от использования украинских недр на образование детей.

Об этом сообщается в заявлении Зеленского во время послания к Раде, которое транслировалось в Youtube.

«Средства за использование украинских недр будут накапливаться на личных счетах детей граждан Украины», — сказал он.

Он сообщил, что это средства от принятого законопроекта 5600. «До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца», — отметил Президент.

По его словам, после достижения совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.

Сколько можно будет накопить? Власти ожидают, что дети, у которых будет экономический паспорт и которые будут получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь по $10 тысяч долларов. Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, пишет НВ.

«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил он.

По словам Гетманцева, программа предусматривает создание специальных счетов в Фонде будущих поколений, которые будут ежемесячно пополняться. После достижения совершеннолетия эти средства можно будет использовать.

«У нас рождается около 300 тысяч детей в год. Есть определенные отчисления от ренты. Я не исключаю, что отчисления будут не только от ренты, но и от других платежей. К примеру, от приватизации, импортного НДС. Пока мы говорим только о ренте. Рента распределяется между детьми, которые родились и имеют экономический паспорт украинца. Если эта сумма меньше установленной законопроектом, то разница дотируется за счет государства. Мы рассчитываем на то, что по достижении совершеннолетия ребенок должен иметь около 10 тысяч долларов в эквиваленте. Безусловно, в гривне с учетом инфляции», — объяснил нардеп.

Напомним, Верховная Рада 30 ноября приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Документ 5600 касается как предприятий, так граждан Украины.

В ходе рассмотрения законопроекта из документа была исключена поправка № 97 о формуле расчета ставок ренты на руду. Поправку исключили по предложению народного депутата Давида Арахамии, который заявил, что «нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе».

Также внесли изменения в систему налогообложения сельхозпроизводителей и фермеров, операций по продаже недвижимости, экологического налога и акцизного налога.

По материалам РБК-Украина
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