3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)

За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали обратно более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.

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Finance.ua узнал у Опендатабот подробности.

Так, в первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвратившихся заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда украинцев, вернувшихся домой, было на 80 тыс. больше, чем уехавших.

Всего с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.

Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек.

Ранее Finance.ua писал, что с начала 2021 года, по сравнению с летом 2020 года возросло количество украинских учителей, которые летом едут на заработки. Мигранты из Украины в Польше за три месяца летних каникул зарабатывают до 5 тысяч долларов.

Справка Finance.ua:

Факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции:

66% внешних трудовых мигрантов и 60% внутренних трудовых мигрантов хотят заработать средства, чтобы потратить их в Украине для воплощения собственных планов;

37% внешних трудовых мигрантов и 28% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу с достаточным уровнем оплаты в Украине;

25% внешних трудовых мигрантов и 19% внутренних трудовых мигрантов не могут найти работу в желаемой сфере с достаточным уровнем оплаты в Украине;

22% внешних трудовых мигрантов и 26% внутренних трудовых мигрантов хотят получить новый опыт или впечатления.

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