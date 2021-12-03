3,3 млн украинцев не вернулись в страну - Опендатабот (инфографика)

За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали обратно более 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет.
Читайте также: Польша введет налоговые льготы для заробитчан
Finance.ua узнал у Опендатабот подробности.
Так, в первой половине десятых годов Украина ежегодно теряла около 500 тыс. человек. После 2014-го ежегодное количество невозвратившихся заметно снизилось, но счет все равно шел на сотни тысяч. Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда украинцев, вернувшихся домой, было на 80 тыс. больше, чем уехавших.
Всего с 2011 по 2020 гг. в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины.
Судя по показателям 2021-го, можно ожидать, что если в ноябре-декабре не будет массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3.3 млн человек.
Ранее Finance.ua писал, что с начала 2021 года, по сравнению с летом 2020 года возросло количество украинских учителей, которые летом едут на заработки. Мигранты из Украины в Польше за три месяца летних каникул зарабатывают до 5 тысяч долларов.
Факторы, влияющие на решение людей о трудовой миграции:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Бонусная тысяча»: на какие цели президенты и премьеры вводили денежные выплатыПозавчера, 09:31 - 1278 17
Как будут наказывать водителей за «лысую» резинуВчера, 04:16 - 10293 7
Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»Вчера, 11:04 - 11826 5
Нафтогаз обеспечил почти 80% всего импорта газа в Украину - ВитренкоВчера, 07:36 - 406 4
Получат даже те, кто не работал: подробности о пособии по безработице во время карантинаПозавчера, 10:40 - 26725 3
Украинцам разъяснили, кого освободят от уплаты «налога за огород»Вчера, 11:04 - 11826 5
Какой язык программирования выбирают начинающиеВчера, 15:32 - 2451
В каких случаях даритель может расторгнуть договор даренияВчера, 17:04 - 1939
Аналитики Citibank рассказали, когда цена золота опустится до $1500 за унциюВчера, 09:15 - 1449
Как уберечь машину от угонаВчера, 13:10 - 1181 1
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1562
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2100 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2213
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 595
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1822 1