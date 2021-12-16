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В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями

В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями

Cоучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в своем Telegram-канале, что в мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами.

Как узнал Finance.ua, пока она есть только в iOS-версии приложения, в Android появится чуть позже.

По его словам, это пока не релиз торгов ценными бумагами, а только сбор заявок от тех пользователей, которые хотели бы протестировать эту функцию раньше.

Справка Finance.ua:

  • monobank с 1 декабря изменил процентную ставку по депозитам в гривне;
  • также 1 декабря в monobank произошли изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности уменьшится размер кешбэка, а также процентов на остаток от банка;
  • бизнесмен Сергей Тигипко, владелец Универсал Банка считает, что monobank, который работает на его лицензии, стоит в разы больше, чем $1 млрд.
По материалам Finance.UA
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