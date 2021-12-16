В monobank собирают заявки на подключение к торговле акциями

Cоучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в своем Telegram-канале, что в мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами.
Как узнал Finance.ua, пока она есть только в iOS-версии приложения, в Android появится чуть позже.
По его словам, это пока не релиз торгов ценными бумагами, а только сбор заявок от тех пользователей, которые хотели бы протестировать эту функцию раньше.
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