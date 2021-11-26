monobank уменьшает размер кешбэка и процентов на остаток: что изменитcя

1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности уменьшится размер кешбэка, а также процентов на остаток от банка.
Finance.ua как портал, который следит за изменениями на банковском рынке, узнал детали такого нововведения.
Сейчас, когда клиенты банка оплачивают картой покупки в магазинах, то продавцы платят банку-владельцу терминала комиссию (примерно 2% от суммы покупки), а этот банк делится частью комиссии с банком, который выпустил карту клиенту. По словам сооснователя monobank Олега Гороховского, большую часть денег, полученных от этой комиссии, monobank отдает вам в виде кешбэка или милей.
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Но уже с 1 декабря размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%. Однако изменение не коснется категорий кешбэка от партнеров банка.
Почему? Как отмечает сооснователь банка, платежные системы Visa и MasterCard «под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины» были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий.
«Первое снижение комиссий (на 25%) произошло 26 ноября и мы, к нашему огромному сожалению, не можем сохранить текущие проценты по кешбэку и милям. Поверьте, мы боролись против этого решения до последнего, так как являемся ярыми противниками любых форм вмешательства государства в экономику и нерыночного регулирования», — написал Гороховский.
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При этом он отметил, что немного успокаивает тот факт, что взамен крупные торговцы пообещали снизить стоимость товаров.
Что изменится с 1 декабря:
Новый размер начисляемых миль:
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