monobank меняет ставки по депозитам в гривне

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, узнал, что monobank с 1 декабря меняет процентную ставку по депозитам в гривне.
Как свидетельствует информация, которую банк разослал своим клиентам, изменения коснутся новых депозитов. Проценты по вкладам, которые были оформлены до 1 декабря, останутся неизменными до истечения сроков действия.
Как изменятся ставки для гривневых депозитов без права досрочного расторжения:
Как изменятся ставки для гривневых депозитов с правом досрочного расторжения:
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