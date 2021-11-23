monobank меняет ставки по депозитам в гривне

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, узнал, что monobank с 1 декабря меняет процентную ставку по депозитам в гривне.

Как свидетельствует информация, которую банк разослал своим клиентам, изменения коснутся новых депозитов. Проценты по вкладам, которые были оформлены до 1 декабря, останутся неизменными до истечения сроков действия.

Как изменятся ставки для гривневых депозитов без права досрочного расторжения:

1 месяц – было 7%, стало 6%;

2 месяца – 7% (без изменений);

3-5 месяцев – 8% (без изменений);

6-8 месяцев – 9% (без изменений);

9-11 месяцев – было 9,5%, стало 10%;

12 месяцев – было 10%, стало 11%.

Как изменятся ставки для гривневых депозитов с правом досрочного расторжения:

3-5 месяцев – 5% (без изменений);

6-8 месяцев – 6% (без изменений);

9-11 месяцев – было 6,5%, стало 7%;

12 месяцев – было 7%, стало 8%.

Справка Finance.ua:

если вы намерены воспользоваться услугами необанка, узнайте, на лицензии какого традиционного банка он работает;

Верховная Рада Украины планирует увеличить размер максимальной суммы гарантированного возмещения: сначала до 400 тыс. грн, а с 1 января 2023 г. — до 600 тыс. грн. Сейчас эта сумма составляет 200 тыс. грн;

по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 627,6 млрд грн (в сентябре – 622,86 млрд грн).

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