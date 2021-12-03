День финансов: первые 500 млн грн вакцинированным, решение Рады об отсрочке РРО, процентные ставки по микрокредитам

В пятницу, 17 декабря, о планах Rozetka и решениях Верховной Рады.
Отсрочки РРО не будет. Сегодня Рада провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год. Законопроект №6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа. Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, которые являются плательщиками единого налога 2−4 групп, обязаны использовать РРО.
Профессии, для которых вакцинация обязательна. Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Так, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат работники: органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Вакцинированные украинцы получили первые 500 млн грн. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, первые 500 млн грн уже направлены на выплаты по 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка». Кроме того, Рада сегодня освободила средства, предоставляемые гражданам в рамках программы «еПоддержка», от налога на доходы физических лиц и военного сбора.
ПриватБанк могут продать в 2024 году. Как заявил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош, государственный ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму, если власти Украины примут окончательное решение о его приватизации. По его словам, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, «это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену».
1000% годовых — не предел. НБУ не будет ограничивать максимальные процентные ставки по микрокредитам, хотя сейчас они иногда превышают 1000% годовых. В Нацбанке говорят, что в законодательстве отсутствуют нормы об ограничении процентных ставок по тем или иным кредитам для населения. В вопросе урегулирования высоких ставок регулятор большие надежды возлагает на самих потребителей.
Тарифы на газ. В «Нафтогазе» говорят, что цены на газ в Европе продолжают расти. Компания может не сохранить действующие тарифы для населения из-за разницы между розничной и рыночной ценой. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, притом что рыночная цена 45 гривен.
Rozetka и IPO. Владельцы украинского онлайн-маркетплейса Rozetka считают проведение первичного публичного размещения (IPO) одним из возможных вариантов развития и готовятся к нему. Также соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин добавил, что Rozetka хочет занять 10% розничного товарооборота в Украине, что сейчас составляет около $6−8 млрд.
И напоследок напоминаем, что Новый год — на пороге. В магазинах — бурная торговля. Детям — николайчики. Маме, жене, мужу — что-то особенное для тела или души, а на семейную елку — украшения. Не остаются в стороне от этого круговорота и акулы бизнеса. Finance.ua пообщался с известными в Украине бизнесменами и расспросил их о подарках, которые они дарят своим близким и родным:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения8 ч. назад - 1667 14
Украинцы будут платить абонплату за коммуналку5 ч. назад - 2760 11
Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»Вчера, 21:30 - 1021 6
ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правления6 ч. назад - 849 4
Первая зарплата Верещук на должности вице-премьер-министраВчера, 20:43 - 1394 4
Украинцы будут платить абонплату за коммуналку5 ч. назад - 2760 11
Какие машины угоняют чаще всего (инфографика)Вчера, 20:00 - 2558
Межбанк: что будет с евро в ближайшее время после решений ЕЦБВчера, 18:29 - 2164
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принятоВчера, 22:45 - 2034
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения8 ч. назад - 1667 14
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1484
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2011 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2140
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 570
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1741 1