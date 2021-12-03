День финансов: первые 500 млн грн вакцинированным, решение Рады об отсрочке РРО, процентные ставки по микрокредитам

В пятницу, 17 декабря, о планах Rozetka и решениях Верховной Рады.

Отсрочки РРО не будет. Сегодня Рада провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год. Законопроект №6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа. Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, которые являются плательщиками единого налога 2−4 групп, обязаны использовать РРО.

Профессии, для которых вакцинация обязательна. Министерство здравоохранения расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Так, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат работники: органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Вакцинированные украинцы получили первые 500 млн грн. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, первые 500 млн грн уже направлены на выплаты по 1 тыс. грн в рамках программы «еПоддержка». Кроме того, Рада сегодня освободила средства, предоставляемые гражданам в рамках программы «еПоддержка», от налога на доходы физических лиц и военного сбора.

В свою очередь в ПриватБанке собрали самые распространенные вопросы относительно государственной программы по выплате тысячи за вакцинацию.

ПриватБанк могут продать в 2024 году. Как заявил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош, государственный ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму, если власти Украины примут окончательное решение о его приватизации. По его словам, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, «это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену».

1000% годовых — не предел. НБУ не будет ограничивать максимальные процентные ставки по микрокредитам, хотя сейчас они иногда превышают 1000% годовых. В Нацбанке говорят, что в законодательстве отсутствуют нормы об ограничении процентных ставок по тем или иным кредитам для населения. В вопросе урегулирования высоких ставок регулятор большие надежды возлагает на самих потребителей.

Тарифы на газ. В «Нафтогазе» говорят, что цены на газ в Европе продолжают расти. Компания может не сохранить действующие тарифы для населения из-за разницы между розничной и рыночной ценой. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, притом что рыночная цена 45 гривен.

Rozetka и IPO. Владельцы украинского онлайн-маркетплейса Rozetka считают проведение первичного публичного размещения (IPO) одним из возможных вариантов развития и готовятся к нему. Также соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин добавил, что Rozetka хочет занять 10% розничного товарооборота в Украине, что сейчас составляет около $6−8 млрд.

И напоследок напоминаем, что Новый год — на пороге. В магазинах — бурная торговля. Детям — николайчики. Маме, жене, мужу — что-то особенное для тела или души, а на семейную елку — украшения. Не остаются в стороне от этого круговорота и акулы бизнеса. Finance.ua пообщался с известными в Украине бизнесменами и расспросил их о подарках, которые они дарят своим близким и родным: