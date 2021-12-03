Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

Законопроект № 6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

В документе предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины: заменить цифру «2022» на «2023».

Сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году, поэтому сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год.

Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, которые являются плательщиками единого налога 2−4 групп, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) — кассовые аппараты.

Справка Finance.ua:

регистратор расчетных операций — устройство с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров — аналог кассового аппарата в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета;