0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей

Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: Рада провалила законопроект несмотря на протесты предпринимателей

В пятницу, 17 декабря, Верховная Рада Украины провалила перенос обязательного введения кассовых аппаратов для ФЛП еще на один год.

Законопроект № 6376 не смогли включить в повестку дня, поскольку это решение поддержали всего 102 нардепа.

В документе предлагалось внести изменение в абзац четвертый пункта 61 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины: заменить цифру «2022» на «2023».

Сегодня было последнее пленарное заседание Рады в 2021 году, поэтому сроки расширенного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) плательщиками единого налога не переносятся на 2023 год.

Следовательно, с 1 января 2022 года все ФЛП, занятые в ритейле, которые являются плательщиками единого налога 2−4 групп, обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО) — кассовые аппараты.

Справка Finance.ua:

  • регистратор расчетных операций — устройство с реализацией фискальных функций для регистрации расчетных операций при продаже товаров — аналог кассового аппарата в виде программного обеспечения для компьютера, смартфона или планшета;
  • он позволяет выполнять фискальные функции путем регистрации чеков на налоговом сервере через интернет. ФЛП имеют право выбора, каким регистратором расчетных операций пользоваться: классическим или программным.
По материалам Espreso.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.