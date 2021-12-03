ПриватБанк ответил на вопросы о тысяче за COVID-вакцинацию: когда будут деньги

В ПриватБанке собрали самые распространенные вопросы относительно государственной программы по выплате тысячи за вакцинацию. Finance.ua передает главное.
Как сообщили в банке, деньги поступят на карты после официального старта выплат по государственной программе, то есть с 19 декабря. Также в банке отметили, что карту еПоддержка оформили миллион «счастливчиков».
Ответы на главные вопросы:
Я обновил/обновила приложение, а карты нет. Как это? Карта не появляется автоматически после обновления. Ее необходимо добавить: нажать Кошелек → Добавить → еПоддержка.
У меня смартфон на iOS и не получается добавить карту. Алгоритм такой: в поисковую строку пишите “Приват24” → жмите на иконку Приват24 → должна появиться плашка с обновлением → обновляйте.
У меня нет смартфона. Я могу открыть пластиковую карту? В данный момент, нет, еПоддержка от Приватбанка – цифровая карта, которую можно открыть через приложение Приват24. Также нельзя оформить карту через веб Приват24.
Я не клиент банка, могу ли я открыть карту? В банке есть удаленная идентификация, поэтому нужно загрузить последнюю версию Приват24 и присоединиться к клиентам.
Мне еще нет 18, я могу открыть карту? Нет, получить выплату могут граждане Украины, достигшие 18 лет и имеющие в приложении Дія «зеленый» COVID-сертификат вакцинации.
Карта открыта, но в Дію не подтягивается. Что делать? Подождать. Счет должен отобразиться сразу после открытия, однако может задержаться, если данные по какой-то причине не подтянулись. Раз в сутки банки дополнительно подгружают данные. Если за сутки IBAN не подтянется, попробуйте снова.
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