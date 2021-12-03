0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 417 0

ПриватБанк ответил на вопросы о тысяче за COVID-вакцинацию: когда будут деньги

ПриватБанк ответил на вопросы о тысяче за COVID-вакцинацию: когда будут деньги

В ПриватБанке собрали самые распространенные вопросы относительно государственной программы по выплате тысячи за вакцинацию. Finance.ua передает главное.

Как сообщили в банке, деньги поступят на карты после официального старта выплат по государственной программе, то есть с 19 декабря. Также в банке отметили, что карту еПоддержка оформили миллион «счастливчиков».

Ответы на главные вопросы:

Я обновил/обновила приложение, а карты нет. Как это? Карта не появляется автоматически после обновления. Ее необходимо добавить: нажать Кошелек → Добавить → еПоддержка.

У меня смартфон на iOS и не получается добавить карту. Алгоритм такой: в поисковую строку пишите “Приват24” → жмите на иконку Приват24 → должна появиться плашка с обновлением → обновляйте.

У меня нет смартфона. Я могу открыть пластиковую карту? В данный момент, нет, еПоддержка от Приватбанка – цифровая карта, которую можно открыть через приложение Приват24. Также нельзя оформить карту через веб Приват24.

Я не клиент банка, могу ли я открыть карту? В банке есть удаленная идентификация, поэтому нужно загрузить последнюю версию Приват24 и присоединиться к клиентам.

Мне еще нет 18, я могу открыть карту? Нет, получить выплату могут граждане Украины, достигшие 18 лет и имеющие в приложении Дія «зеленый» COVID-сертификат вакцинации.

Карта открыта, но в Дію не подтягивается. Что делать? Подождать. Счет должен отобразиться сразу после открытия, однако может задержаться, если данные по какой-то причине не подтянулись. Раз в сутки банки дополнительно подгружают данные. Если за сутки IBAN не подтянется, попробуйте снова.

Справка Finance.ua:

  • клиенты Ощадбанка, имеющие в приложении «Дія» зеленый COVID-сертификат о двух дозах вакцинации, могут оформить в Ощад 24/7 карту еПоддержка для получения 1000 грн государственной помощи.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.