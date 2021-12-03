1000% годовых — не предел. НБУ не будет ограничивать проценты по микрокредитам

НБУ не будет ограничивать максимальные процентные ставки по микрокредитам, хотя сейчас они иногда превышают 1000% годовых.

Об этом во время пресс-брифинга сообщила Ольга Лобайчук, начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ, пишет «Минфин».

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Ольга Лобайчук признает, что проблема с высокими ставками есть, кредиты в финансовых организациях очень дорогие. В то же время отмечает, что в законодательстве отсутствуют нормы об ограничении процентных ставок по тем или иным кредитам для населения. Не предусмотрена такая возможность и в полномочиях НБУ.

«Это рыночные отношения. И все финансовые учреждения, которые предоставляют потребительские кредиты, работают в одинаковых условиях», — подчеркнула начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ.

В вопросе урегулирования высоких ставок регулятор большие надежды возлагает на самих потребителей. Эксперт НБУ напомнила, что с 8 января вступает в силу постановление № 100. Документ обязывает все финансовые компании на собственных вебсайтах и в рекламе раскрыть правдивую информацию о полной стоимости, условиях и рисках своих кредитных продуктов.

«Мы надеемся, что раскрытие процентных ставок, без обманных практик, будет побуждать физических лиц задумываться, настолько ли им нужен такой дорогой кредит. А прозрачная конкуренция будет работать на снижение таких ставок», — сказала Ольга Лобайчук.

Эксперт НБУ отметила еще одну проблему рынка небанковских финансовых услуг — чрезмерную закредитованность заемщиков.

«Причина в том, что ни в каких нормативных актах нет требований к финкомпаниям по оценке кредитоспособности своих клиентов, как ее осуществлять, на каком кредите — 5, 10 или 20-м остановиться и т. д. А физические лица, к сожалению, добровольно набирают большое количество таких кредитов», — подчеркнула Ольга Лобайчук.

Она сообщила, что вопрос сейчас детально исследуется, и ведутся обсуждения по разработке для финкомпаний минимальных требований к оценке кредитоспособности физических лиц.

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