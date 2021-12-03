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Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19

Минздрав дополнил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения Украины расширило список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID. Изменения вступят в силу через месяц.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

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Согласно приказу, на период действия карантина обязательной вакцинации против COVID-19 также подлежат работники:

  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

«Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью. Между тем 9 из 10 госпитализированных — не вакцинированы… Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев», — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Подчеркивается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Что будет, если не сделать прививку от COVID-19

Работники вышеуказанных учреждений, которые не сделают прививки против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Справка Finance.ua:

  • С 9 декабря список обязательных для вакцинации профессий был дополнен:*
  • работниками учреждений, предоставляющих социальные услуги;
  • работниками предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
  • работниками учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений;
  • работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).
По материалам РБК-Украина
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