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В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения

В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения

Цены на газ в Европе продолжают расти. «Нафтогаз» может не сохранить действующие тарифы для населения, из-за разницы между розничной и рыночной ценой.

Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины в эфире «Право на власть».

«За один только год цены на газ в Европе выросли в 7 раз. Сейчас государство делает так, чтобы люди не переплачивали в 7 раз. На газ цена 8 гривен розничная, при том, что рыночная цена 45 гривен», — отметил Витренко.

По словам главы «Нафтогаза», разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, в связи с чем компания может не покрыть ее в будущем, если цены в Европе и в дальнейшем продолжат расти. Витренко предложил как можно скорее решать этот вопрос с депутатами, которые определяют источники и использование средств, с потребителями и украинцами.

«Мы честно говорим, если сохранятся такие цены, то мы как Национальная компания не сможем покрывать эту разницу», — добавил Витренко.

Что предлагают в «Нафтогазе»

В то же время глава «Нафтогаза» предложил альтернативу — перейти теплокоммунэнерго на биогаз, который можно добывать из отходов сельского производства, или же с перероботки мусора. Таким способом Украине удастся заместить 5 млрд природного газа.

«Нужно увеличить добычу газа, а для этого надо, чтобы местные власти не препятствовали, потому что они иногда не позволяют добычу. Нужно, чтобы люди ответственнее относились к потреблению газа — это термомодернизация, замена котлов. Если бы мы были более ответственными как в Польше, то Украина сейчас вообще бы не импортировала газ, мы бы газ экспортировали», — отметил Витренко.

По материалам РБК-Украина
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