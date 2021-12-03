ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму — глава правления

Государственный ПриватБанк могут продать в 2024 году за очень большую сумму, если власти Украины примут окончательное решение о его приватизации.

Об этом 16 декабря в ходе гала-ивента «Украина и мир впереди 2022» заявил глава правления ПриватБанка Герхард Бьош, сообщает «НВ».

«Мы планируем провести приватизацию, если акционер окончательно примет такое решение, в 2024 году. Это не за горами. Время бежит очень быстро. Что касается цены, я думаю, что сейчас было бы слишком рано и непрофессионально давать публичную оценку», — отметил Бьош.

По его словам, учитывая результаты деятельности банка за последние годы, а также план на следующие три года, «это актив, который будет иметь очень высокую продажную цену».

Ранее в Национальном банке Украины сообщили, что ПриватБанк начнут готовить к продаже уже после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Справка Finance.ua:

как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 грн. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн;

по словам министра финансов Сергея Марченко, спешить с процессом передачи государственных банков в частные руки не будут, пока банки не приведут в «товарный» вид. По его словам, главный вопрос — наличие покупателя и приемлемой для государства цены;

также Марченко заявил, что из трех госбанков точно не продадут только один — Укрэксимбанк должен оставаться в государственной собственности;