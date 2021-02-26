0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 23 0

Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка

Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка

Несмотря на то, что в прошлые годы говорилось о том, что Украина будет стараться передать государственные банки в частные руки, спешить с этим процессом не будут, пока банки не приведут в “товарный” вид.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью сайту “Сегодня”.

По его словам, это – вопрос наличия покупателя и приемлемой для нас цены.

Читайте также: Старт приватизации госбанков: IFC войдет в капитал Укргазбанка

“Теоретически можно и сейчас продать все банки, но вопрос – за какую цену? Она зависит от состояния банков, объема портфеля неработающих кредитов. Любой инвестор просчитывает риски. Поэтому важно для начала привести банки в продажный вид. Работаем в этом направлении”, – рассказал глава Минфина.

Он добавил, что сегодня ведутся переговоры о вхождении Европейского банка развития и реконструкции в Ощадбанк, однако о сроках пока еще говорить рано.

Приватизация госбанков в Украине: цели и возможные последствия 💡

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.