Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка

Несмотря на то, что в прошлые годы говорилось о том, что Украина будет стараться передать государственные банки в частные руки, спешить с этим процессом не будут, пока банки не приведут в “товарный” вид.
Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью сайту “Сегодня”.
По его словам, это – вопрос наличия покупателя и приемлемой для нас цены.
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“Теоретически можно и сейчас продать все банки, но вопрос – за какую цену? Она зависит от состояния банков, объема портфеля неработающих кредитов. Любой инвестор просчитывает риски. Поэтому важно для начала привести банки в продажный вид. Работаем в этом направлении”, – рассказал глава Минфина.
Он добавил, что сегодня ведутся переговоры о вхождении Европейского банка развития и реконструкции в Ощадбанк, однако о сроках пока еще говорить рано.
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