Старт приватизации госбанков: IFC войдет в капитал Укргазбанка

Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение, которое предусматривает возможность вхождения IFC в капитал государственного Укргазбанка. Максимальная доля IFC в капитале банка составит 20%.

По условиям соглашения IFC предоставит Укргазбанку заем на сумму 30 млн евро сроком на пять лет с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале банка в размере до 20%.

Отметим, в 2017 году Украина и Всемирный банк подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного Укргазбанка.

В дальнейшем руководством и сотрудниками Минфина было проведено около 50 встреч и конференц-коллов с представителями IFC (которая входит в группу Всемирного банка) и юридическими советниками для согласования основных параметров сделки.

В 2019 совет директоров IFC принял решение о предоставлении банку кредита с опцией конвертации в капитал, а в июне 2020 правительство уполномочило министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание соглашения.

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Во время Подписания соглашения между Министерством финансов, IFC и Укргазбанком министр Финансов Сергей Марченко напомнил, что правительство продолжает работать над уменьшением доли государства в банковской системе Украины до 25%, как это предусмотрено международными обязательствами.

Государство владеет 94,94% акций «Укргазбанка».

Справка Finance.ua:

В июне 2020 года Кабмин уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашений по предоставлению кредита в государственном «Укрэксимбанке» Международной финансовой корпорацией ( IFC ).

11 ноября 2017 года Минфин, IFC и Укргазбанк подписали Меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации Укргазбанка.