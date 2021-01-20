Старт приватизации госбанков: IFC войдет в капитал Укргазбанка

Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение, которое предусматривает возможность вхождения IFC в капитал государственного Укргазбанка. Максимальная доля IFC в капитале банка составит 20%.
По условиям соглашения IFC предоставит Укргазбанку заем на сумму 30 млн евро сроком на пять лет с возможностью его конвертации в долю в акционерном капитале банка в размере до 20%.
Отметим, в 2017 году Украина и Всемирный банк подписали меморандум о взаимопонимании по поддержке приватизации государственного Укргазбанка.
В дальнейшем руководством и сотрудниками Минфина было проведено около 50 встреч и конференц-коллов с представителями IFC (которая входит в группу Всемирного банка) и юридическими советниками для согласования основных параметров сделки.
В 2019 совет директоров IFC принял решение о предоставлении банку кредита с опцией конвертации в капитал, а в июне 2020 правительство уполномочило министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание соглашения.
Во время Подписания соглашения между Министерством финансов, IFC и Укргазбанком министр Финансов Сергей Марченко напомнил, что правительство продолжает работать над уменьшением доли государства в банковской системе Украины до 25%, как это предусмотрено международными обязательствами.
Государство владеет 94,94% акций «Укргазбанка».
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