Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации

Кабинет Министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать «хороший банк».

Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.

«Главная цель — определить стратегию для „хорошего банка“, пригодного для продажи, и подхода к его приватизации. Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Согласно документу, банк раскрывает три возможные опции приватизации:

частное размещение всего банка;

частное размещение «хорошего банка»;

ІРО (первичное размещение акций) «хорошего банка».

Поступления от продажи Хорошего банка «могут составить около 80 млрд грн».

Справка Finance.ua:

украинские государственные банки будут выходить на Лондонскую фондовую биржу. Это станет первым шагом на пути к их приватизации. После этого доля государства в банковском секторе должна уменьшиться;

планировалось, что ПриватБанк продадут частному владельцу уже в 2024 году. Вместе с банком новому владельцу перейдут около 18 миллионов клиентов.

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