Кабмин одобрил стратегию ПриватБанка с тремя вариантами приватизации

Кабинет Министров одобрил Стратегию развития государственного ПриватБанка до 2024 года. Планируется вывести из банка проблемные активы и продать «хороший банк».
Основными целями обновления стратегии является создание сильного в операционном плане и конкурентоспособного банка, способного обеспечить финансовую стабильность и платить дивиденды, а также привлекательного и жизнеспособного банка для инвестирования.
«Главная цель — определить стратегию для „хорошего банка“, пригодного для продажи, и подхода к его приватизации. Унаследованные проблемы будут сосредоточены в отдельном подразделении, которое будет заниматься непрофильными услугами, унаследованными портфелями и судебными процессами», — отмечается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, банк раскрывает три возможные опции приватизации:
Поступления от продажи Хорошего банка «могут составить около 80 млрд грн».
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