Чечеткин рассказал, планирует ли Rozetka проводить IPO

Владельцы украинского онлайн-маркетплейса Rozetka считают проведение первичного публичного размещения (IPO) одним из возможных вариантов развития и готовятся к нему.
Об этом соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин сказал во время гала-ивента НВ «Украина и мир впереди 2022».
«IPO просто один из возможных путей, и для Украины это не самый обычный путь, но Rozetka к этому готовится», — отметил он.
Чечеткин добавил, что после того как в 2015 году совладельцем Rozetka стал инвестиционный фонд Horizon Capital, аудит компании проводит одна из компаний Большой четверки.
«Выстраиваем процессы и бизнес, который мы в будущем сможем презентовать для публичного размещения», — сказал совладелец компании.
По его словам, Rozetka хочет занять 10% розничного товарооборота в Украине, что сейчас составляет около $ 6−8 млрд. К этой цели компании «еще долго-долго идти», отметил Чечеткин.
«Ближайшие лет 10 есть что делать», — спрогнозировал он.
Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными. В 2019 году компания также начала работать в Молдове, в этом году вышла на рынок Узбекистана.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В «Нафтогазе» назвали условие, при котором не смогут сохранить действующий тариф для населения3 ч. назад - 1044 12
Договор с Pfizer подписан. Украина планирует купить лекарство от коронавируса «Паксловід»Вчера, 11:05 - 1472 7
Аудиторы выявили миллиардные нарушения в «Укрзализныце»Вчера, 21:30 - 761 5
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательстваВчера, 15:15 - 1639 5
Первая зарплата Верещук на должности вице-премьер-министраВчера, 20:43 - 950 4
Какие машины угоняют чаще всего (инфографика)Вчера, 20:00 - 2285
Межбанк: что будет с евро в ближайшее время после решений ЕЦБВчера, 18:29 - 1932
Украина потратит все полученные от МВФ $2,7 млрд до конца года, несмотря на взятые обязательстваВчера, 15:15 - 1639 5
Нью-Йорк откажется от использования газа в домах: решение уже принятоВчера, 22:45 - 1573
Рада приняла закон о создании Нацкомиссии для идентификации абонентов мобильной связиВчера, 15:05 - 1347
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1471
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 1995 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2129
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 569
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1733 1