Чечеткин рассказал, планирует ли Rozetka проводить IPO

Владельцы украинского онлайн-маркетплейса Rozetka считают проведение первичного публичного размещения (IPO) одним из возможных вариантов развития и готовятся к нему.

Об этом соучредитель и совладелец компании Владислав Чечеткин сказал во время гала-ивента НВ «Украина и мир впереди 2022».

«IPO просто один из возможных путей, и для Украины это не самый обычный путь, но Rozetka к этому готовится», — отметил он.

Чечеткин добавил, что после того как в 2015 году совладельцем Rozetka стал инвестиционный фонд Horizon Capital, аудит компании проводит одна из компаний Большой четверки.

«Выстраиваем процессы и бизнес, который мы в будущем сможем презентовать для публичного размещения», — сказал совладелец компании.

По его словам, Rozetka хочет занять 10% розничного товарооборота в Украине, что сейчас составляет около $ 6−8 млрд. К этой цели компании «еще долго-долго идти», отметил Чечеткин.

«Ближайшие лет 10 есть что делать», — спрогнозировал он.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными. В 2019 году компания также начала работать в Молдове, в этом году вышла на рынок Узбекистана.